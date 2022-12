Brasil subsidiará si se llega a la tarifa intermedia en Itaipú, advierten

El director financiero paraguayo de Itaipú Binacional, Fabián Domínguez, comentó que “para que no quede como una mentira consumada hacia los consumidores brasileros”, Brasil tendrá que subsidiar nuevamente la diferencia de costo que tendrán si se llega a un precio intermedio, porque eso significará que se les va a subir la tarifa.

El funcionario admitió que hay intereses contrapuestos entre ambos gobiernos de los países dueños de la hidroeléctrica. “Brasil está con deseos, de hace buen tiempo, de bajar a su mínima expresión la tarifa y nosotros queremos mantenerla”, dijo.

Recordó que en el año 2022 se acordó una tarifa intermedia, por lo que Brasil, con el dinero que consiguió con la posición intermedia subsidió el precio de la electricidad en su país. Mientras que en Paraguay, esa plata se aplicó a inversiones en el lado paraguayo.

Lea más: Itaipú: silencio de Abdo ante anuncio brasileño hace sospechar de otro acuerdo secreto

“Acá, en el lado paraguayo, a tus colegas de la prensa y a mucha gente que está en campaña política saca réditos y busca votos con Itaipú, solo se acuerdan de que se bajó la tarifa, y esa es una media verdad”, criticó.

Por otra parte, resaltó que el 28 de febrero de 2023 Itaipú pagará la última cuota para que esta sea una usina amortizada. “A partir de ese momento, se constituye probablemente en uno de los activos de mayor valor de la República del Paraguay”, expresó. Asimismo, dijo que Itaipú está al día con sus finanzas y pagos de deudas.

En tanto, Domínguez contó que la ANDE adeuda US$ 100 millones a Itaipú. Detalló que la empresa estatal retira energía por total al año de US$ 450 millones, que son US$ 37,5 millones mensuales.

Lea más: Brasil anuncia una reducción de 38,9% en la tarifa de Itaipú para 2023 de manera provisional

Recordó que la pandemia golpeó muy fuerte a la ANDE y que el retraso de los pagos es un efecto de dicha situación.

El director financiero resaltó que las inversiones de Itaipú durante el 2022 superaron los US$ 200 millones, cuando que normalmente eran entre US$ 90 millones y US$ 100 millones. “Por primera vez en este periodo se autorizaron más de US$ 300 millones para fortalecer el sistema eléctrico paraguayo”, apuntó.

Diálogo con la prensa

Itaipú, lado paraguayo, convoca para mañana a las 9:00, a un “Diálogo con la Prensa”, en su segunda edición, en el Edificio Itaipú de la sede Asunción. El tema que anuncian es CECUSE, instancia técnica para definir el costo del servicio de electricidad de la binacional.

Al igual que el año pasado, luego de que se desatara el escándalo por la tarifa, recién los directivos de la entidad llaman a la prensa para tratar de “apagar el fuego” que se generó con el anuncio de la reducción provisoria de la tarifa de Itaipú para el Brasil.