Recuperación dispareja este año y con más incertidumbres para el 2023

La economía paraguaya cierra este año con un nulo crecimiento, dispar y dividido en dos etapas, reflexionó el economista y director de Desarrollo en Democracia (Dende) Alberto Acosta.

Indicó que la primera parte del año, fue bastante malo debido a la sequía que impactó fuertemente la actividad agrícola y toda la cadena. “Este bajón se sintió en toda la economía” afirmó.

Cabe mencionar que el Producto Interno Bruto (PIB) al primer semestre del año presentó una retracción del 2,2%. Sin embargo, este segundo semestre fue mucho mejor, llegando a niveles casi como en la pre pandemia en algunos sectores, lo que ayudó a compensar el bajón de la primera etapa.

Según datos recientes del Banco Central del Paraguay (BCP), el tercer trimestre cerró con un repunte del 2,8%

Pandemia dejó secuelas

El economista explicó también que la pandemia dejó secuelas en varios rubros de la economía y que esto va llevar su tiempo para recomponerse. Si bien hay actividades que les está yendo muy bien, hay otras que aún no logran levantarse, especialmente las mipymes.

“Es como en una tormenta inesperada, a algunos le agarró en barcos grandes y a otros en pequeños botes. La desigualdad se hizo palpable y es evidente”, expresó.

Según el profesional, el 2023 promete ser un buen año, de reactivación en cerca del 4,5%, pero esto está sujeto a ciertos riesgos, el principal ahora mismo, es “el clima”.

Acosta denominó este 2023, como el año de las 3 “i”. La primera “i” de incertidumbre a nivel mundial por la guerra que no termina, tema salud, alimentos, genera enormes incertidumbres que terminan impactando en la economía. La segunda “i” de inflación si bien esta reduciendo, el costo de la normalización de la tarifa de la Ande va tener su impacto de vuelta.

La última “i” de la tasa de interés que no sabe hasta donde va ir, ya que depende de lo que pasa con la inflación. “Para nosotros (Dende) el 2023 luce mejor del que se va, parece que vamos a tener un buen año agrícola y de eso depende que los demás sectores también puedan reactivar”, señaló. Dijo que una gran interrogante siempre es que va pasar con los vecinos, Argentina y Brasil que tienen sus complicaciones y eso nos pega de alguna forma.

Sin avances en reformas

Para Ernesto Figueredo, titular de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), algo que no ayudó en nada en este contexto de nulo crecimiento este año, fueron las nulas iniciativas de reformas del gasto y modernización del Estado. “Esto no genera una expectativa positiva, no obstante la esperanza del nuevo año con un rebote del agro da una perspectiva positiva” afirmó.

Sin embargo, añadió que para que el crecimiento económico llegue a todos debemos crecer a tasas del 6% sostenido. “Esto solo será posible y sostenible si somos capaces como país de ponernos de acuerdo con las grandes reformas (caja fiscal, IPS, gasto público) si lo hacemos tendremos oportunidad de atraer los grandes capitales globales para la creación de empleo digno formal y de calidad” afirmó