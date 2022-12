Intendente de Areguá pagó solo la mitad del aguinaldo a los funcionarios

La Municipalidad de Areguá tiene 200 funcionarios aproximadamente. Los mismos quedaron sorprendidos la semana pasada cuando solo la mitad del aguinaldo fue depositado en la cuenta bancaria de cada uno.

Los afectados exigieron una explicación sobre la situación pero “nadie dio la cara y dijo nada”, denuncian.

El jefe comunal es Humberto Denis Torres Fleitas, colorado cartista, quien ejerce su segundo periodo al frente de la comuna aregüeña tras ser reelecto en octubre pasado. Intentamos hablar con él pero no contestó las llamadas a su teléfono celular.

“Se hizo un crédito de G. 800 millones para que esto no pasara, coincidentemente antes de las elecciones, y ahora no tienen plata para pagarnos el aguinaldo. Nadie nos da una explicación, supuestamente van a pagarnos todo el viernes 30 de este mes, pero no estamos seguros”, dijo uno de los denunciantes cuya identidad resguardamos por seguridad y temor a represalias.

Nuestras fuentes afirman también que el costo de la entrada a la playa municipal de Areguá aumentó en las últimas semanas de G. 5000 a G. 10.000, con la intención de acrecentar la recaudación y de esta manera poder saldar el aguinaldo a los funcionarios.

Esta versión también tratamos de confirmarlo con Denis Torres, pero el intendente tenía el teléfono apagado.

