Balanza comercial cerró a noviembre con un déficit de US$ 1.088 millones

De acuerdo con los datos oficiales, las exportaciones totales al mes de noviembre del 2022, alcanzaron un valor de US$ 12.794,0 millones, en tanto que las importaciones del país alcanzaron US$ 13.882,0 millones. Al ser mayor el volumen de las importaciones sobre las exportaciones, es que surge una diferencia o déficit de US$ 1.088 millones, de acuerdo con los datos oficiales.

El reporte del BCP detalla que las exportaciones que sumaron US$ 12.794 millones al penúltimo mes del año, sufrieron una reducción del 2,5% en comparación a igual periodo del año pasado. En cuanto a la composición, se observó que las exportaciones registradas representaron el 72,1% del total, alcanzando US$ 9.220,6 millones, inferior en 6,9% al valor acumulado a noviembre del 2021.

Según la explicación de los técnicos del Banco Central del Paraguay, la reducción observada en las exportaciones registradas se debe principalmente a los menores envíos de granos, aceites y harinas de soja. Los envíos de soja totalizaron US$ 1.206 millones, 58% menos que en igual periodo del año pasado cuando ingresaron US$ 2.904 millones.

En cuanto a los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los US$ 945,6 millones, superior en 19,4% a lo registrado al undécimo mes del año 2021, y fue uno de los rubros que se ha fortalecido en el presente año.

Con la misma dinámica, las reexportaciones, que componen el 22,3% del total de las exportaciones, registraron ingresos por valor de US$ 2.858,5 millones, con un aumento de 14,5% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Importaciones aumentaron 17,8%

Por otra parte, el reporte de comercio exterior del BCP al mes de noviembre del año 2022, reveló que las importaciones totales alcanzaron US$ 13.882,0 millones, 17,8% mayor respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones registradas representaron el 96,1% del total, alcanzando un valor de US$ 13.335,2 millones, un 18,3% superior con respecto al valor a noviembre de 2021, mientras que las otras importaciones representaron el 3,9% restante, por un valor de US$ 546,8 millones. En volúmenes, se observó una reducción de 12,6%.