ANDE descontó el 25% en las facturas de sus clientes por casi US$ 21 millones, en cuatro meses

En diciembre de 2022, el descuento del 25% de las facturas de la ANDE benefició a 1.130.802 usuarios residenciales, por G. 42.431 millones. Es así que en el último mes del año, menor cantidad de clientes recibieron esta rebaja pero mayor fue el monto facturado, debido al aumento de la temperatura que trajo aparejado el incremento del consumo de la energía eléctrica.

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, explicó que el consumo va aumentando cuando sube la temperatura y por ende, muchos usuarios fueron saliendo del tope de consumo mensual, que fueron los 1000 Kwh-mes. “Pero el promedio del consumo fue subiendo, y también el promedio de la demanda de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional fue aumentando”, indicó.

Por ejemplo, dijo que si uno estaba consumiendo 500 kWh mes, en diciembre pudo haber pasado a 700 kWh mes, entonces el promedio de consumo del usuario aumentó.

Por otra parte, recordó que el 9 de diciembre de 2022 se registró el pico máximo de consumo a nivel nacional, y todo eso significó mayor utilización de la energía eléctrica de parte de los usuarios. “Con todo eso, la cantidad de beneficiados está dentro del promedio de clientes inicialmente previsto”, agregó.

Sosa comentó que la ANDE tiene en total 1.675.000 clientes, de los cuales 1.454.000 aproximadamente son residenciales. Por tanto, de esta cantidad, el primer mes 1.200.000 recibieron el 25% de descuento, es decir el porcentaje de los beneficiados fue mayor, ya que llegó al 83% de este tipo de clientes.

“En promedio, el 80% de los clientes recibió este beneficio y otro 16% pertenece a la tarifa social, cuya cantidad varía de un mes a otro dependiendo del consumo, pero son 250.000 aproximadamente”, apuntó.

Por ende, resaltó que el 96% de los clientes recibió el beneficio en estos cuatro meses, ya que el 80% era cliente residencial, con un consumo menor a 1000 kWh-mes y el 16% tienen tarifa social.

Itaipú pagó adelantado

El titular de la ANDE contó que la institución a su cargo ya recibió íntegramente y por adelantado el pago de la Itaipú Binacional para este subsidio. “Ahora vamos a hacer la conciliación de cuentas”, añadió.

Cabe señalar que el cálculo inicial de este beneficio era entre US$ 20 millones y US$ 24 millones, llegando en realidad a US$ 20.982.347, al cambio de G. 7.200 el dólar.

Sobre planes de futuros descuentos similares para este año, Sosa manifestó que eso dependerá del nuevo presupuesto de Itaipú y de cuando se llegue a un consenso en la tarifa.