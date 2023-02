Pese a margen de fraude, “estamos mejor” con billetaje electrónico, afirma viceministro de Transporte

El Viceministerio de Transporte (VMT) no tiene la posibilidad de contrastar los datos para definir la tarifa técnica porque no está operativo el Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje electrónico. El viceministro Víctor Sánchez, no obstante, afirmó que “estamos mejor” que antes de la implementación del sistema.