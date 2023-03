Funcionalidades adicionales del Sipap tendrían costos, adelantaron desde BCP

Son seis las nuevas funcionalidades que adoptará el Sistema de Pagos (Sipap) a partir del 17 de julio de este año, con lo cual se busca optimizar la experiencia de los usuarios, detalló Diego Legal gerente de operaciones y pagos del BCP.

Estas funcionalidades adicionales podrán ser solicitadas por el usuario pero tendrían costos, esto atendiendo a que demandarán mayor desarrollo de los soportes tecnológicos y por tanto también requerirá una mayor inversión en tecnología para las intermediarias, precisó Legal.

Por ahora los servicios de las transferencias Sipap son gratuitos y el gerente de operaciones del BCP aclaró que estas transacciones habituales no tendrían costos, no así las funcionalidades adicionales que se agregarían en los próximos meses. No obstante, indicó que los costos estarían limitados, o sea tendrían un tope máximo que se permitirá cobrar a las intermediarias, por lo que están viendo como reglamentar cada caso de manera a evitar los abusos con las comisiones.

Cabe mencionar que el año pasado, el BCP había frenado una intención de los gremios de bancos y financieras de cobrar comisiones por el servicio del Sipap. Tanto usuarios, como gremios de los diferentes segmentos cuestionaron la intención de los bancos, y consideraron la acción como un retroceso y freno a la bancarización.

Lea más: ¿Otro golpe al bolsillo?: Bancos quieren cobrar por transferencias vía SIPAP

Devolución de transferencias erróneas vía Sipap

Entre las nuevas funcionalidades que estarían disponibles al público se resaltan por ejemplo que se incorporará la opción de devolución de transferencias acreditadas erróneamente en la cuenta del cliente sin intervención del banco. También se podrá solicitar directamente a la otra cuenta una orden de devolución del monto enviado erróneamente, esto a fin de simplificar los tediosos trámites que tienen que gestionar los clientes ante su banco para intentar recuperar el valor enviado por error a otras cuentas.

Normalmente ante la no coincidencia de datos como número de cédula y cuenta, la transferencia entre otros bancos suele ser rechazada por el banco receptor, pero se han dado varios casos en que clientes reportan que no han podido recuperar transferencias, indicó Legal.

Solicitud de pagos y alias

Otra de las novedades en la solicitud de pago en comercios, lo cual requerirá un soporte tecnológico como el QR u otra tecnología que aún se está evaluando. Esto permitirá al cliente tener una opción más de pagos además de las tarjetas de la Red Bancard u similares, que justamente el fin de semana reportó una falencia en el sistema dejando colgado a usuarios que no pudieron pagar por esta vía.

Legal detalló que actualmente la opción de realizar transferencia a la cuenta del comercio está habilitada, pero aún no está desarrollado el instrumento para que los supermercados, farmacias, tiendas puedan utilizarlo de manera más práctica.

Otra de las novedades es el desarrollo de un esquema que permitirá al cliente solo con el número de cédula realizar la transferencia sin tener que llenar otros datos. Esta funcionalidad será la transferencia por “alias” y apunta a una simplificación y agilidad de las operaciones.

Lea más: Anuncian avances del Sipap que adoptará tecnología QR

Pagos instantáneos con cooperativas

Finalmente comentó que otra de las funcionalidades que se incorporará a partir de julio es la posibilidad de incorporar a las cooperativas al Sistema de Pagos Instantáneos (SIP), como sub-participantes del esquema, actualmente ya participan pero con limitaciones en horarios.

Lea más: Desde este lunes el Sipap estará disponible 24/7

Los recursos que mueven el Sipap siguen creciendo y con los pagos instantáneos se potenció aún más, llegando al cierre del 2022 a unos US$ 80.000 millones. Solo en enero movilizó US$ 6.887 millones que representa un salto del 60% frente a enero del año pasado.