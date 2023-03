Fepasa está dispuesta a transparentar contratos del tren de cercanías, dicen

Marcelo León Nogués, técnico de Ferrocarriles del Paraguay Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) señaló que existe voluntad de realizar los ajustes necesarios para transparentar los contratos para la implementación del tren de cercanías, que una las ciudades Asunción e Ypacaraí. Se trata del proyecto de ley que el Gobierno insiste que sea aprobado por el Congreso.

León resaltó que la propuesta del Gobierno de Corea es muy favorable para el país, ya que ofrece la construcción, tecnología y capacitación, además de los recursos y a una tasa de interés baja. Sin embargo, hasta el momento el Parlamento no aprobó, la “única” señal de “buena voluntad” que Paraguay debe dar.

Lea más: Ante críticas al transporte público, el Gobierno insiste con el tren

El texto del plan normativo consiste en suscribir el contrato de “subconcesión”, previa conformidad del Consejo Nacional de Empresas Públicas, por un plazo de hasta 30 años a partir del inicio de la operación, a favor del Organismo Público de la República de Corea Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), y ésta a su vez realizará los contratos con empresas locales.

Es decir, todo el proceso consiste en contratación directa sin licitación. Al respecto, León señaló que las obras podrían demorar de realizarse licitaciones, además de que Fepasa no cuenta con la experiencia para hacer el llamado.

Lea más: Síndico de Fepasa, seccionalero y salpicado en caso San Cristóbal

El plan consiste en que el gobierno extranjero financie el proyecto con un préstamo de US$ 300 millones, a una tasa anual del 1% a 35 años de plazo, con 7 años de gracia, y que para su ejecución “subconcesiona” Fepasa el contrato a la agencia estatal coreana Kind. Una vez que opere el tren, el Estado debe asegurar el pago de US$ 68 millones anuales a KIND (más de US$ 2.000 millones por los 30 años de subconcesión). De acuerdo con cálculos de Hacienda, la “inversión” se traducirá en un pago de más de US$ 2.000 millones para el Paraguay.