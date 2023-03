El gasoíl debe bajar por la caída de precios en el exterior, dice experto

Tanto Petropar y los emblemas privados siguen alegando que todavía tienen mucho stock de gasoíl, que compraron a precio más caro, y que por eso todavía no están bajando los valores de este producto a nivel local, pese a que la cotización internacional sigue bajando.

En este sentido, Victorio Oxilia, experto en energía e investigador de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), señaló que la cotización del diésel debe bajar en el país y, así también, de las naftas.

Según el experto, lo que se observa en el mercado internacional de combustibles, tomando datos de marzo 2023 y comparando con los de mediados de 2022, cuando se tuvieron picos históricos de precios de gasoil y gasolina, hoy se tienen precios muchos más bajos, lo que se debe trasladar a nivel interno.

En este sentido, señaló que analizó el caso de dos países, que son Brasil y Estados Unidos, donde se visualizan una reducción de precios del diésel. “Se observa que la gran diferencia de precios internacionales entre la nafta (o gasolina) y el diésel (o gasoíl), que se había acentuado en el año 2022, se redujo en el primer trimestre de 2023″.

Insistió en que esta disminución se debe trasladar a nivel local “pues hay un cambio hacia la baja que se ha dado en los últimos meses”. Resaltó que primero bajaron las naftas y ahora el diésel.

“Los demás países bajaron precios primeramente de las naftas, porque sus cotizaciones internacionales cayeron drásticamente en el último cuatrimestre del año pasado y se mantuvieron más o menos estables este año. El diésel se comportó con precios más elevados en ese mismo periodo, sin embargo, en el 2023 se están reduciendo; se están aproximando al precio de las naftas, el cual el año pasado se mantuvo en valores muy inferiores al del diésel”, expresó.

Instó a emblemas a revisar sus precios

Oxilia instó a los emblemas nacionales a revisar sus costos y el repase de beneficios al consumidor final. Acotó que el impacto del diésel es muy importante en la economía paraguaya, pues es la fuente de energía más importante del país en términos energéticos, atendiendo a que se consume más diésel que la leña y la electricidad.

“Esas bajas deben contrastarse con las diferencias en las tasas de cambio del dólar, pero realmente la devaluación de la moneda local no ha sido importante en los últimos meses. Además, se debería evaluar cómo están los plazos de compra. Pero, en síntesis, lo que se puede afirmar es que el mercado está mucho más tranquilo, estable, con relación a lo que vivimos hace un año. Es lo que muestran los datos del mercado internacional”, expresó.

Respecto al discurso del stock de los emblemas señaló que el único que tiene la capacidad de almacenamiento de alrededor de tres meses es Petropar y que los privados deben tener para entre uno a dos meses.

Petropar y privados adelantaron que no bajarán el diésel

Tanto Petropar como los emblemas privados bajaron el precio de las naftas entre G. 200 y G. 500 por litro desde la semana pasada, pero informaron que todavía no reducirán el precio del diésel. William Wilka, jefe de gabinete de la estatal, indicó que recién a finales de marzo recibirán una nueva partida para “evaluar nuevamente las acciones a tomar”.

“Por el momento el precio del gasoíl no se va a tocar. A finales de marzo recibiremos una nueva partida y ahí vamos a evaluar nuevamente las acciones a tomar. Lo que sí permitieron los costos es una reducción temporal en las naftas, y ese beneficio lo trasladamos a la ciudadanía en forma inmediata”, expresó Wilka.

En el caso de los emblemas privados, Jorge Cáceres, de Copetrol, informó que recién en mayo podría darse una reducción del precio del gasoil, si los precios internacionales siguen bajando, porque aseguró que en el caso de su emblema, todavía no agotaron el stock que compraron con un precio más elevado.

“En nuestro caso, nosotros no estamos en condiciones de bajar todavía porque tenemos un stock alto que compramos a precio más caro, que no nos compraron. No sé el caso de las otras empresas, pero ese es nuestro caso”, manifestó.