Ucetrama admite que no sacó más de 300 buses a las calles e igual exige US$ 6 millones

La Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) admitió públicamente que sus empresas no están sacando más de 300 buses a las calles. Su vocero Andrés Mallada alegó que no cumplen con las frecuencias porque sus vehículos están en el taller y exigen que el Gobierno pague US$ 6 millones en concepto de subsidio que está adeudando.