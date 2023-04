Caja Fiscal percibió G. 16.778 millones por inversiones en bonos y CDA

El informe de la cartera económica que dio a conocer este jueves señala que los intereses recibidos corresponden a las inversiones efectuadas en bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y en certificados de depósito de ahorro (CDA) en entidades bancarias.

En enero había cobrado G. 6.317 millones (US$ 879.805) y en febrero G. 4.862 millones (US$ 677.158) en los mismos conceptos, totalizando en el primer trimestre G. 27.957 millones (US$ 3,8 millones), según los datos de Hacienda.

El monto total que este año debe recibir la Caja en concepto de intereses asciende a G. 201.531 millones (US$ 28 millones), que se sumarán a los G. 861.333 millones (US$ 119,9 millones) cobrados desde 2014 al 2022.

Lea más: Caja Fiscal acumula déficit del 31%

A pesar de este importante ingreso obtenido por la Caja Fiscal vía inversiones en bonos y CDA, la entidad arrastra al primer bimestre del año un déficit de G. 230.625 millones (US$ 31,8 millones), de acuerdo con el último informe de la cartera.

El informe menciona que este saldo rojo obedece a que al mes de febrero la Caja Fiscal recibió en concepto de aporte G. 523.144 millones (US$ 72,1 millones) y se pagó beneficios por G. 753.769 millones (US$ 103,9 millones), lo que equivale a -31%.

Acuerdo de reforma con el FMI

A través del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el gobierno se comprometió a presentar un proyecto de ley de “transición” de reforma de la Caja Fiscal y otro proyecto de ley para la creación de una superintendencia de pensiones, entre junio y diciembre del presente año, respectivamente.

Lea más: FMI: acuerdo incluye reforma de la Caja Fiscal y creación de Superintendencia de Pensiones

El informe del FMI señala que “el dinero del fondo de pensiones de la función pública, o Caja Fiscal, se ha ido agotando a un ritmo cada vez mayor en los últimos años” y, en sentido, indica que en 2021 déficit fue de US$ 167 millones y para el año pasado se esperaba que aumente a US$ 224 millones.

Sostiene que las reservas actuales de la Caja Fiscal se sitúan en US$ 430 millones y se agotarían en menos de tres años, en cuyo momento el déficit tendría que ser cubierto en su totalidad por el gobierno central.