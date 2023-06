Itaipú: pagos por beneficios se acercan a niveles previos a la sequía

De acuerdo con el último informe oficial de Itaipú Binacional, si restringimos el cotejo de cifras a los meses ya transcurridos del 2023 con los del 2022, la diferencia a favor del primero de los dos años mencionados es aún contundente.

Al cotejar la suma total que transfirió la entidad binacional el Gobierno paraguayo entre enero y mayo del ejercicio en curso con la correspondiente al mismo lapso del año pasado, comprobaremos que la de este año fue superior en un 32% (57.015.400 más), la cantidad que remitieron este año.

Sin embargo, si comparamos la misma cantidad con la que recibió el país hace cuatro años (2020), veremos que la diferencia fue de tan solo 9,6% (US$ 20.570.200 más).

El desglosar esta suma agregada, veremos que en concepto de Compensación por Cesión de Energía, en definitiva el precio que paga Brasil, a través de Itaipú, al Paraguay por aprovechar su excedente energético en la central, fue superior este año en 36,5% (US$ 93.040.300 Vs. 68.143.900). Si el cotejo se hace con la suma que abonaron en 2020, la diferencia se reduce al 16,6% (US$ 93.040.300 Vs. US$ 79.779.000).

Compensación, Royalties y beneficios de la ANDE

En el caso de los Royalties, que paga Itaipú -también al Brasil-, la diferencia a favor del 2023 con relación al 2022 fue del 25,8% (US$ 103.605.600 Vs. US$ 82.375.100), pero inferior en un 4,2% si con nuestra comparación retrocedemos hasta el 2020 (US$ 103.605.600 Vs. US$ 108.191.00).

El tercer beneficio, que en nuestro caso de los pagos a la ANDE (Resarcimiento en forma mensual y Utilidad, anual), pagada por Itaipú -También al Brasil- muestra igualmente un interesante crecimiento, 44,2% respecto al 2022 y 31,9 con relación al 2020.