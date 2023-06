Destituyen a jefe de Gabinete de viceministerio de Transporte

El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Rodolfo Segovia, destituyó al Jefe de Gabinete del Viceministerio de Transporte, Víctor Javier Matto, quien fungía como mano derecha del exviceministro de Transporte, Víctor Sanchez Chamorro, también sacado del cargo en su momento, tras el escándalo de los “pasajeros fantasmas”.

A través de la resolución N° 1.000, con fecha del 8 de junio último, Matto fue reemplazado por Enmanuel Ismael Pérez Segovia, funcionario permanente del MOPC, según el documento.

Este diario intentó conversar ayer con el viceministro de Transporte, Óscar Stark, para consultarle sobre las razones de este último cambio, pero no respondió las llamadas ni mensajes al cierre de esta edición.

Lo cierto es que el ahora ex jefe de Gabinete habría falseado el nivel de ejecución del Centro de Monitoreo del Billetaje Electrónico, que estuvo a cargo de Electronic Ticket Control (ETC), representado por Angela Marien Ocampos, por US$ 3,9 millones. Este “cerebro” del transporte público sigue sin funcionar en un 100%, pese a la millonaria inversión.

Varios cambios el viceministerio del transporte

La destitución de Matto se suma a los cambios claves que viene realizando el viceministro de Transporte, Óscar Stark, quien el mes pasado también removió a Juan M. Díaz P., quien era el coordinador de Innovación y Desarrollo; a Juana Ramona Arce Zárate, exdirectora de la Dirección de Metropolitana de Transporte, y a su esposo, Claudio Ramón Domínguez Lezcano, excoordinador administrativo.

También fueron removidos Fernando Haidar, de la Coordinación de Transporte del Área Metropolitana; Carolina Correa, del Departamento de Presupuesto; Juan José Rolón de la Dirección de Proyectos; Yolanda Vázquez (intervenida) de la Coordinación Jurídica y Luis Miguel Giménez, del Departamento de Fiscalización y Control.