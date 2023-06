Cetrapam responsabiliza al Estado de las “reguladas” y pide licitaciones

César Ruiz Díaz, representante del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), manifestó a ABC que el Estado es el responsable de disponer la cantidad necesaria de colectivos para atender la demanda de pasajeros. Seguidamente, negó que las empresas de transporte público realicen “reguladas”.

Las declaraciones las brindó luego de una reunión con autoridades del Gobierno y miembros de la mesa sindical paraguaya, en la que se habló sobre la violación de derechos laborales denunciada por la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat). El encuentro fue el jueves último.

Con relación a la denuncia, reconoció que muchos choferes no cobran salario que exige la ley ni cuentan con seguro social, pero dijo que “así lo deciden los choferes porque generalmente cobra más (cuando ellos cobran “por redondo” en vez de salario mensual legal)”.

En cuanto a la excesiva demora que deben soportar los pasajeros en las paradas, a la interperie y en el frío, negó que exista “reguladas”.

“Depende del horario. Por eso decimos que las autoridades tienen el Centro de Control y Monitoreo (CCM), conocen cuántos buses están en circulación, cuántos pasajeros se traslada y a qué hora. Ellos son los que tienen la sartén por el mango”, manifestó el empresario.

Reguladas: de 1.350 buses, solo circulaban 900

Justamente, el Viceministerio de Transporte (VMT) informó hace algunas semanas que en lugar de 1.350 unidades en circulación, el CCM del Billetaje Electrónico arrojó el dato de que sólo estaban trabajando 900.

Además, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) denunció recientemente que esos buses que faltan corresponden a empresas con licencias vigentes. Es decir, son independientes a los itinerarios no cubiertos por falta de adjudicaciones del VMT.

Para Ruiz Díaz, sin embargo, existen menos colectivos en circulación sólo por responsabilidad del Estado y por lo tanto, los usuarios deben esperar más. “Hoy, sabemos que hay menos vehículos que antes y lo que genera mayor espera. Hay menos vehículos porque quebraron las empresas. Se generaron las licitaciones pero nadie se presentó”, afirmó.

Al respecto, ahondó que en años anteriores “se realizaron licitaciones no muy santas ni sanas en donde se otorgaba la licencia a empresas que no cumplían con las exigencias y por ello, no cumplían con sus obligaciones”, manifestó.

Al ser insistido sobre la prestación actual de las empresas, se ratificó en que el Estado debe contar con más concesionarias.

Sobre el punto, el viceministro de Transporte, Óscar Stark, confirmó que se realizaron llamados y se declararon desiertos. “Hubo licitaciones que se declararon desiertas, pero en algunos casos también, eso se debió que se separaron algunos permisos y eso hizo que deje de ser atractiva la licitación”, dijo.

Actualizan precio de pasajes del transporte público

El Ejecutivo actualizó los precios de los pasajes de los servicios de transporte público de corta, media y larga distancia, vía Decreto N° 9406 del 1 de junio último. Los precios aumentaron entre G. 800 y G. 1.000.

Estas tarifas no afectan el precio del pasaje de las concesionarias del VMT (Área Metropolitana).