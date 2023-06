Asociación de exportadores de carne dice que Canadá no “es un mercado muy comprador” pero ayudaría con EE. UU.

Solamente estaría faltando homologar la mercadería para lograr la exportación de carne paraguaya a Canadá, según explicó el titular de la Asociación de Productores y Exportadores de Carne, Fernando Serrati.

“Entendí yo que dijo José Carlos, presidente del Senacsa, que a partir de octubre se podría empezar a mandar algo. Tampoco es un mercado muy comprador. Sí, nos puede ayudar. ¿Cómo nos puede ayudar? En Estados Unidos, que son otras 15.000 toneladas, 10.000 toneladas. Pero realmente es nuestro problema el volumen, de colocación de carne industrial. El volumen lo que hace es levantar los precios”, explicó.

Indicó que en los últimos cinco años se exportó la misma cantidad de toneladas en cada año, pero a 25% más caro por no ingresar al mercado de China, lo que podrá significar casi US$ 2.200 millones más para el país.

“US$ 2.100 o 2.180 millones más hubiéramos tenido si teníamos el mercado chino, porque hubiésemos vendido nuestra carne el 25% más caro. También hicimos un estudio de productores pequeños, y ellos están perdiendo en torno a US$ 1.100 millones por no tener este sobreprecio”, aseveró.

36.000 productores menos en 5 años

Según Serrati, 36.000 productores salieron del circuito en los últimos cinco años, debido a que no se logra ingresar a otros mercados.

“Son los pequeños productores. Hay tenedores de unos 100, de 80, 60, de 40. Ahora, esos productores de los que le estamos hablando, el promedio de hacienda, si mal no recuerdo, es alrededor de 2.600.000 cabezas y son 125.000, 138.000 productores. Más o menos 20 cabezas por productor. 36.000 salieron por no tener un mercado como China, que lleva hueso, y además lleva carne con hueso. Entonces, ese volumen que ellos colocan caro, nosotros no tenemos colocación”, precisó.

Agregó que de las 633.000 toneladas que se exportan de Paraguay no son todas de calidad, como mucha gente piensa.

“Yo escuché que él (Rubén Ramírez) dijo que se quiere acercar a China, y que quieren hablar con la gente de China, que inclusive estarían dispuestos a viajar. Y nosotros le dijimos que le queremos acompañar, con gusto”, finalizó sobre las conversaciones con el gobierno entrante de Santiago Peña y las declaraciones del futuro canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano.

Volumen requerido por Canadá no es mucho

Sobre las conversaciones y acercamientos para exportar carne a Estados Unidos, dijo que entiende que el país norteamericano busca carne para hamburguesas, lo que Paraguay tiene capacidad para enviar, sin embargo, no sabe si Canadá busca lo mismo, e insistió en que el volumen no es mucho.

“José Carlos (presidente del Senacsa) estaba hablando de 50 o 200.000 toneladas totales, que tenemos que compartir con Uruguay, Argentina, Brasil. O sea, no es que para nosotros es todo”, refirió.

Agregó que el sector de la carne tiene en el ámbito financiero en torno a US$ 1.600 o 1.800 millones, principalmente por el crecimiento del sector productivo.

“¿Qué pasa si Paraguay puede crecer en este tema? Si Paraguay puede hacer, por ejemplo, 1 millón de cabezas más. 600.000 es lo que ya perdimos. Recuperemos los 600.000 y vamos con 400.000 más. Un millón de cabezas más para comenzar. Y empezamos a exportar, no sé, 50.000 toneladas más, 80.000 más, es mucho dinero para el país. La soja también va a tener su problema. Hay que hablar después con el ministro de este tema”, refirió sobre la falta de mercados para los productos de Paraguay.