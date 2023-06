Crisis de Yacyretá instalan hoy en el nivel de la Secretaría de Energía de Argentina

El jefe técnico paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ing. Juan José Encina, en el marco de una extensa entrevista con el Suplemento Económico de ABC, señalaba una realidad mucho más compleja ante la cual el mero análisis de los “temas que tienen que ver con la situación financiera de la EBY y el avance de la obra del Aña Cua”, sería insuficiente.

Este año, destacaba Encina “nuevamente Argentina se atrasó en los pagos de inclusive pretende no reconocer lo acordado”. ¿A qué atraso y a qué pago se refería el técnico compatriota y, lo principal, qué habían acordado el año pasado en el seno de la EBY paraguayos y argentinos?

Lea más: Quieren saber de la morosidad argentina por nuestra energía

En la entrevista del domingo último El Ing. Encina explicaba que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) del vecino país paga a le entidad paraguayo/argentina una promedio de US$ 15/MWh. Visto la actual tarifa de la entidad ronda los US$ 50/MWh, de la diferencia, o sea de US$ 35/MWh, debía hacerse cargo el Tesoro argentino.

No obstante, explicó que el Tesoro del vecino país cubría ese compromiso en cuotas y con atrasos, “que muchas veces se estiraba a uno o dos años”. Encina agregó que la cobertura de los gastos operativos, de mantenimiento y administrativos de la binacional dependen, por ende, de sus recaudaciones por venta de energía.

Crisis en Yacyretá, las medidas de presión y las solidas que encontraron

Sin embargo al mínimo quieren saber de morosidad argentina por nuestra energía pago de Cammesa, se sumaba la morosidad del Tesoro argentino, a pesar de que estaba meridianamente claro que esos recursos son necesarios para el funcionamiento diario del complejo, añadió el Ing. Encina.

Lea más: Terminará la morosidad argentina cuando ANDE retire toda la energía

El año pasado, explicó, obligó a la Dirección paraguaya de la EBY a exigir - según reiteró fue a través de las vías establecidas, formalmente - al Tesoro argentino que pague la parte de la tarifa de la EBY que quedaba a su cargo “en tiempo y forma”. Recordó que ese fue el momento en que plantearon que la margen derecha abriría los vertederos de la represa para reducir la generación del central, “porque la Argentina no cumplía con los pagos”

Lea más: Director de Yacyretá habla de medidas de presión para cobrar a la Argentina

Relató que a él le pusieron al frente de la operación técnica. “Cuando los argentinos notaron que estábamos convencidos de realizar la operación, aceptaron pagar su deuda por cesión de energía y por la energía que utilizaban”.

Detalló que la suma que pagó la Argentina consistía en los US$ 33/MWh faltantes, que sumados a los US$ 15 que Cammesa pagaba en forma directa. Sumadas ambas vertientes podría concluirse que la tarifa de Yacyretá rondaba los US$ 48/MWh, monto tarifarios actualizado en ese momento.

“En el 2022, gracias a eso, pasamos relativamente bien, pero nuevamente la Argentina se atrasó en los pagos e inclusive pretende desconocer lo acordado cuando pagaron los US$ 33/MWh para que podamos cubrir los gastos de explotación de la margen derecha”, explicó el Ing. Juan José Encina..