Peaje en la hidrovía: podría haber más buques retenidos en los próximos días, según Cafym

Luego de que se diera a conocer la retención de un buque de bandera paraguaya en el puerto de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina, por una deuda generada por el peaje impuesto por Argentina, violando el derecho de libre navegación, el titular de la Cafym aseguró que se podrían dar más casos en los próximos días.

“Por el momento hay un buque detenido, pero tenemos conocimiento que podría haber más en los próximos días. Se discute un peaje que ellos atribuyen al financiamiento necesario para financiar las obras de dragado y balizamiento de los ríos o en el río, en aguas jurisdiccionales argentinas. Nosotros consideramos que esas obras no existen efectivamente”, afirmó Raúl Valdez.



Lea más: Países reiteraron a Argentina “grave preocupación” por peaje en hidrovía

Dijo que ante la duda de la existencia de estas obras, se llevó una discusión técnica, donde los países signatarios de la hidrovía: Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, solicitan a Argentina que presente información sobre las mismas. Se determinó que dichas obras efectivamente no existen, por lo que las delegaciones determinan que no es suficiente la información que presenta la argentina, y se determina que el peaje no corresponde.

Argentina impuso el peaje, pese a falta de información

Valdez explicó que una vez que el peaje no corresponde, tanto la delegación paraguaya, como la de los otros países, desconocieron el cobro del peaje, sin embargo, la Argentina empezó a emitir las facturas, y los armadores, al no reconocer el peaje como válido, rechazaron las mismas, generando el problema.

“El tratado de la hidrovia no es que prohíbe a los países que pongan una tasa retributiva a un servicio, sino que primero tiene que haber un servicio en contra prestación de esa tasa, un beneficio a través de ese servicio y los países tienen que ponerse de acuerdo para cobrar esa tasa”, precisó el titular de Cafym.



Lea más: Peaje en la hidrovía: importadores y comerciantes hablan de perjuicio al comercio y una “falta de respeto” a los tratados

Insistió en que ninguno de esos factores se dio en este caso, por eso se desconoce el cobro del peaje.

Atropello con una simple resolución ministerial

Valdez habló sobre la debilidad institucional que se evidencia con este caso, no solamente de los órganos que gestionan la hidrovía en el Paraguay, sino que también a nivel regional.

“Paraguay, históricamente depende de la hidrovía y va a seguir dependiendo de la hidrovía. No puede ser que a esta altura nosotros no tengamos instituciones que estén con el peso jurídico necesario para gestionar esta hidrovía y también a nivel regional para defender esos intereses que nosotros tenemos y ese derecho fundamental que corresponde a nuestro país”, criticó.



Lea más: Nuestro país no debe someterse al chantaje argentino en la hidrovía

Dijo que la situación es muy grave, teniendo en cuenta que en la época moderna poscolonial, es la primera vez que ocurre en estas condiciones, existiendo las condiciones establecidas en los tratados internacionales que deben ser respetados. Además, dijo que lo peor es que el atropello se realiza con una simple resolución de un viceministerio.

Conflicto está escalando

Según Valdez, este es el momento para “tomar al toro por las astas”, teniendo en cuenta que el conflicto está escalando, y Paraguay está privado de navegar por los ríos internacionales que le corresponden por derecho.

“Esperamos que el gobierno tome las cartas en el asunto, con lo cual creemos que esta situación debe cambiar, porque estamos hablando de una voluntad política, si vamos a esperar el proceso jurídico, podemos estar en un arbitraje internacional durante años, a un costo elevadísimo, que se va a estirar durante todo ese tiempo”, lamentó.

Lea más: Comisión de la hidrovía se reunirá en Montevideo y analizará el peaje fluvial

Habló de las reuniones con legisladores y del proyecto de declaración en el que están trabajando, que sería presentado el jueves, resaltando que pocas veces se vio a ambas cámaras de manera unánime declararse tan contundentemente ante una situación de manera oficial.

Brasil, otro gran afectado

El titular de Cafym dijo que esperan que otras delegaciones también se pronuncien, porque no son solo los intereses paraguayos los que están en juego, específicamente, citó al grupo empresario inversor más importante del Brasil, el cual tiene intereses que están en juego, peligrando planes de inversión gigantes que están en duda por esta situación del peaje.

“Esperamos que el Brasil pueda apoyar esta posición paraguaya, que ya lo hizo en el ámbito técnico, y ahora debe llevarse al ámbito político. Además de eso, el día 30 de agosto está convocada la reunión intergubernamental de la hidrovía, que es el órgano político que regula la hidrovía, y es ahí en donde se tiene que resolver políticamente esta situación”, agregó.

Lea más: Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay coinciden en que peaje fluvial de Argentina no se justifica

Dijo que en caso de que no se solucione el conflicto mediante estas instancias, se verán obligados a recorrer otros caminos y recurrir a otros medios.