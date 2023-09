Itaipú debe bajar su tarifa y ANDE contratar el 100% que nos corresponde, explican

En breve la ANDE deberá comunicar a Itaipú Binacional cuánta potencia contratará en el 2024 y, en gran medida, en esa comunicación se definirá la postura soberana o entreguista de Santiago Peña, se lee en el párrafo inicial del nuevo comunicado de Itaipú 2023 Causa Nacional, del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias (CIPAE), de la Escuelita Patriótica y firmada por varias personalidades de nuestra sociedad.

“¿Qué debería hacer el presidente de la República si quisiera defender los intereses nacionales y ejercer la soberanía que nos corresponde en Itaipú y en Yacyretá?”, se preguntan para posteriormente indicar las cuatro posturas que el gobierno debería sostener.

En primer lugar, las citadas organizaciones manifiestan que Peña debe informar a Itaipú que la ANDE, desde el 1 de enero del 2024 pasará a pagar el costo real del servicio de la binacional, igual o menos de US$ 9/kW-mes para el 50% de la potencia que nos corresponde “y no la ilegal tarifa “intermedia” de 16,71 US$/kW-mes fijada para el 2023″.

En segundo lugar, dicen que debe dar instrucciones a la ANDE para que ésta comunique a Itaipú Binacional que desde el 1 de enero del 2024 contratará el 100% de la potencia instalada que nos corresponde (la mitad). Añaden que similar comunicación se deberá hacer a Yacyretá.

Como tercera acción, el mandatario deberá instruir a la ANDE que elabore de inmediato el pliego de licitación, a terminarse a fines de setiembre, para que concursen centenares de comercializadoras de la región sobre la potencia y energía de Itaipú y de Yacyretá que Paraguay no usará en el 2024. “Se recibirán ofertas en octubre de precios iguales o superiores al precio de exportación del Paraguay hasta el 2021, de 55 US$/MWh”, agregan.

Finalmente, el presidente de la República debe comunicar al gobierno brasileño y al gobierno argentino que la ANDE les dará opción preferencial en Itaipú y Yacyretá para que igualen, o no, la mejor oferta que reciba la ANDE, en un perentorio plazo de pocos días. “Así quedará firme y concretada hacia noviembre la exportación de nuestra energía que no consumiremos en el 2024, al mejor precio de mercado”, concluyen.

Sobre qué pasaría si los gobiernos del Brasil y/o de la Argentina quisieran poner alguna traba u objeción a estas decisiones, las organizaciones manifiestan que “se les debe responder que el Paraguay no es provincia argentina ni estado brasileño”.

Asimismo, dicen que se les deberá manifestar que somos un país soberano y que el 50% de la energía es del Paraguay.

Además, en el caso del Brasil, al presidente Lula se le debería responder que él mismo, en el acuerdo Lugo – Lula, aceptó ya en el 2009 que la ANDE pueda exportar al mercado brasileño, a precio de mercado, y a terceros países desde el 2023.

“El Tratado de Yacyretá también es explícito, en el sentido que la Argentina tiene apenas el derecho de igualar la mejor oferta que reciba el Paraguay de cualquier tercero”, apuntan.

¿Cuál es la opción “entreguista”?

Según las organizaciones civiles mencionadas, la opción entreguista, “la más transitada por los gobiernos de turno”, es no hacer nada. “Si continúa todo como está, si la ANDE no contrata el 100% de la potencia de Itaipú y no ejerce la soberanía o, peor aún, si exporta nuestra energía por debajo del precio de exportación que rigió hasta el 2021, o si la entrega a precios subsidiados a electrointensivas extranjeras, o a la criptominería, Peña traicionará a la Patria y así lo denunciaremos”, advierten.

El comunicado lo firman también el Ing. Pedro Ferreira, Miguel Carter (ph.D), José Luis Chilavert, Monseñor Mario Melanio Medina, Domingo Laíno y Rafaela Guanes de Laíno, entre otros.