PGN 2024: comisión bicameral inicia hoy estudio del proyecto de ley

La comisión bicameral estará conformado por 44 miembros (22 senadores y 22 diputados), quienes tendrán a su cargo el análisis del proyecto de ley que será ejecutado el próximo año y emitir su dictamen, a más tardar, a fines de octubre.

La presidencia de la bicameral, siguiendo la tradición de años anteriores, le correspondería al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, senador Derlis Osorio (ANR-aliado cartista); y como vicepresidenta la diputada Cristina Villalba (ANR-cartista), presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Lea más: PGN 2024: proyecto del nuevo gobierno asciende a US$ 15.276 millones

Una vez conformada la mesa directiva se establecerá el reglamento interno y el cronograma de actividades de la comisión, que incluye el llamado a los diferentes ministros, presidentes y directores de entes para que expliquen sus respectivos proyectos.

La agenda incluye, al final de todo este trámite, la presentación del proyecto de ley de presupuesto 2024 a cargo del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.

Lea más: PGN 2024: esto ganarán Peña, Alliana y sus ministros tras autoaumento salarial

El PGN 2024 puesto a consideración del Congreso el 31 de agosto último asciende a G. 112,5 billones (US$ 15.277 millones), de este total a la administración central le asignan G. 58,5 billones (US$ 7.949 millones) y a las Entidades Descentralizadas G. 53,9 billones (US$ 7.328 millones).

La cifra total equivale al 32,7% del PIB y representa un aumento del 6,8% con respecto al presupuesto inicial aprobado para el presente ejercicio 2023, de G. 105,3 billones.