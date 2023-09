Yacyretá: pese a anuncio de Alliana, no se llegó a un acuerdo de pago con Argentina

El presidente en funciones, Pedro Alliana, comentó que en la noche del miércoles último, el gobierno argentino presentó varias propuestas para zanjar el conflicto que existe actualmente por la deuda que mantiene con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el Tesoro Nacional.

Agregó que en la tarde de ayer habría novedades respecto a un acuerdo. “Los que hablaron fueron los directores del lado paraguayo y lado argentino (Luis Benítez y Fernando de Vido, respectivamente). Estuve hablando hasta tarde con Santiago Peña, haciéndole llegar esa propuesta. Son pequeños ajustes, detallecitos que estarían faltando”, manifestó.

Alliana contó que de los US$ 93 millones que el vecino país adeuda por cesión de energía a la fecha, estarían abonando US$ 12 millones mensualmente hasta saldarlo completamente. Aparte, otros US$ 18 millones que se pretende que paguen mensualmente por la energía.

Sin embargo, en la reunión mantenida ayer entre los directores de ambas márgenes de la central hidroeléctrica, desde las 11:00 hasta casi las 16:00, no se llegó a ningún acuerdo, según fuentes de la binacional.

EBY: desacuerdo entre Paraguay y Argentina

El desacuerdo estaría dado porque el gobierno de Santiago Peña pretende que se abone un monto mayor al propuesto por la deuda acumulada de la cesión de energía al vecino país, para que la misma pueda ser saldada en seis meses, y no en casi ocho meses que es lo que se tardaría de acuerdo a lo propuesto por el gobierno de Alberto Fernández.

Además, a esos US$ 93 millones se sumarían los nuevos montos por la energía cedida en adelante, lo que engrosaría aún más la citada cifra. “Hay una deuda de US$ 93 millones que ellos reconocieron, que se han comprometido que iban a pagar cuando vino (el ministro de Economía) Sergio Massa acá y estuvo reunido con el presidente Santiago Peña; lastimosamente eso no se cumplió”, recordó,

Agregó que “lo que estamos pidiendo es por lo menos que haya un compromiso serio, que haya ya una entrega de una parte importante de esa deuda y aparte de eso que se vayan normalizando los US$ 18 millones que venían pagando mensualmente por la energía”.

Alliana expresó que la intención nunca fue querer perjudicarle a Argentina sino que se respete a Paraguay y que se pague un precio justo de la energía que se le estamos vendiendo. “De donde ellos están comprando hoy es seis veces más caro de lo que Paraguay le vende la energía. Es mentira que Paraguay le está vendiendo la energía muy cara a la Argentina”, acotó.