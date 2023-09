DNCP dio luz verde a la adjudicación para “completar” centro del billetaje

A través de la resolución N° 2931/23, que tiene fecha del 14 de agosto último, el extitular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, no sólo ratificó los incumplimientos en el contrato del 2019 para la construcción del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje electrónico, sino que también levantó la suspensión de otra millonaria adjudicación que realizó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para “completar” el sistema.

Po medio del citado documento, Seitz ordenó el levantamiento de la suspensión que pesaba sobre la adjudicación a la empresa E- Services SRL, representada hasta hace poco por Gustavo Villate, actual titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), que fue adjudicado en diciembre del año pasado por G. 1.097 millones (ID N° 420266).

El contrato de esta empresa es posterior al ejecutado en 2019 por el Consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos, por US$ 3,9 millones (ID 368.264). Se sospechaba que con el contrato de E. Services SRL se estaría realizando una doble contratación, ya que dicha empresa debía “completar” algunos ítems que faltaban para que el CCM funcione y que, aparentemente, ya debían ejecutarse en el contrato fallido del 2019.

Sin embargo, según la DNCP, si bien en el contrato del Consorcio Electronic Ticket Control (ETC) también se contempló el servicio de nube -que ahora también debe proveer E. Services-, este servicio estuvo disponible para el Viceministerio de Transporte por el tiempo de duración del contrato, el cual a la fecha se encuentra fenecido -la duración del contrato fue por 24 meses, a la fecha han pasado 42 meses del inicio de vigencia del mismo-, por lo que con respecto a este ítem señala que “no se dan las condiciones para que exista un doble pago por un servicio ya adquirido y usufructuado”.

Los servicios que debe prestar la empresa

Según Contrataciones, E. Services SRL debe proveer servicios de virtualización, conectividad y monitoreo de la plataforma de control y monitoreo del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico (SNBE), por 12 meses (ítem 1) y la instalación, migración, puesta en marcha, optimización y documentación de la plataforma de control y monitoreo del SNBE (ítem 2).

Agregó que el ítem 1 es prácticamente rentar o alquilar temporalmente un espacio virtual con ciertas características técnicas para un uso particular, lo cual le da derechos al contratante del servicio a usar el espacio adquirido en la infraestructura del proveedor por el plazo que haya abonado.

Con respecto al ítem 2, la DNCP señaló que, según el MOPC, el mismo se refiere a un servicio que básicamente consiste en realizar la migración de toda la base de datos del billetaje electrónico y el sistema Opentransit, desde la nube (IaaS) del proveedor Amazon Web Services -adquirido en el marco de los trabajos correspondientes del Consorcio Electronic Ticket Control (ETC)- a la nube del proveedor de nube (IaaS) Microsoft Azure, ofertada por la empresa E-Services.

Añadió que a esta tarea se suman las optimizaciones técnicas necesarias y la entrega de documentación de los trabajos realizados al respecto, por lo que concluye que “este servicio tampoco puede constituirse en un pago por un servicio ya prestado en el llamado ID 368.264, puesto que consiste en copiar, migrar, transferir los datos de una nube (Amazon) a otra (Azure) para permitir la adecuada ejecución del contrato del llamado ID 420266, que es un proceso inevitable dentro de los trabajos técnicos”.

También levantó suspensión de otro llamado

La resolución de Seitz de agosto último también ordenó el levantamiento de la suspensión de la licitación pública nacional para mantenimiento, actualización soporte y ampliación de la plataforma de software del CCM del billetaje electrónico (ID N° 420267), llamado en el que el MOPC pretendía gastar G. 6.610 millones más. Esto también para “completar” el CCM y también tenía sospechas de una doble contratación.

La cartera estaba en etapa de evaluación de ofertas cuando el ex ministro del MOPC, Rodolfo Segovia, canceló la convocatoria, justamente ante las sospechas de una duplicación de compra, pues la instalación del CCM, adjudicada en 2019 al consorcio Electronic Ticket Control (ETC), ya incluía la provisión de un software.

En este sentido, la resolución de Seitz alegó que el levantamiento de la suspensión del llamado en cuestión se dio a los efectos de que el MOPC remita las documentaciones que hacen a su cancelación.

“Habiendo procedido la convocante bajo su entera responsabilidad a la cancelación del llamado con ID 420267, en uso de sus atribuciones establecidas en el art. 31 de la Ley N°2051/03 de Contrataciones Públicas, corresponde ordenar el levantamiento de la suspensión que pesa sobre el procedimiento a los efectos de que remita a través del SICP (Sistema de Información de las Contrataciones Públicas) las documentaciones que hacen a su cancelación”, resaltó la DNCP.

También ratificó que pese a las millonarias inversiones, el CCM no cuenta con el registro de rutas de itinerarios, parámetros de tiempo de desplazamiento, paradas obligatorias y frecuencias, y varios otros ítems para que el sistema funcione.

Tarifa del pasaje de mayo y abril

El Ejecutivo publicó el jueves último el Decreto N° 439 con el cual estipula la tarifa técnica del pasaje de abril y mayo. En el servicio convencional se fijó en G. 4.572 y G. 4.128 para dichos meses; mientras que por el diferencial, G. 5.467 y G. 5.009, respectivamente. Los usuarios siguen pagando una tarifa de G. 2.300 y G. 3.400, mientras que la diferencia se cubre con el subsidio. En los últimos tres años, el Gobierno triplicó el subsidio a transportistas del Área Metropolitana. En 2020 se abonó US$ 10 millones, en 2021 US$ 21 millones y 2022 US$ 39 millones.