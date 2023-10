Argentina impide carga de nafta para el país y pone en riesgo abastecimiento

De “un escalamiento de las medidas” y de “hostigamiento desde la Argentina hacia el Paraguay” habló el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, antes de contar que al conflicto con el vecino país ahora también se sumó el impedimento de carga de nafta virgen destinada a nuestro mercado, y que debió ser entregada el sábado último.

Fue ayer, en Mburuvicha Róga, luego de la reunión que mantuvo el Equipo Económico Nacional con empresarios de los sectores de combustibles y fluviales, que fue convocada por el presidente de la República, Santiago Peña para analizar nuevos hechos que se sumaron en la seguidilla de trabas al intercambio de productos desde Argentina.

El ministro recordó las diferentes trabas que están afectando “a las familias paraguayas como un todo”. Dijo que al problema de la hidrovía, que impide la libre navegabilidad de buques de bandera paraguaya, y al inconveniente referido a los impagos en Yacyretá, últimamente “en un escalamiento de estas medidas unilaterales e inconsultas”, se tienen problemas ya para el normal suministro de gas y también de la nafta.

Contó que son 40 los camiones que están imposibilitados de cargar el gas que tendrían como destino el mercado paraguayo.

El representante de Raizen Paraguay (que es Shell y Copesa Gas), Eduardo de Gásperi, expresó que a partir del viernes último, algunas empresas recibieron la comunicación de que no se procedería a la carga de las barcazas de combustible de nafta virgen y nafta ron 95. “A algunas otras empresas que tenemos ventana de carga para el día lunes en la Argentina, ya nos han informado que tampoco se van a cargar esas barcazas, con lo cual se pone en riesgo el abastecimiento de estos productos tan sustanciales para la economía y para el país”, manifestó.

El gobierno informó que el impedimento de carga fue de 6.000 metros cúbicos de nafta virgen destinada a nuestro país, y que debió ser entregada este sábado 30.

“Es un escalamiento de las medidas, para algunos constituye un hostigamiento desde la Argentina hacia el Paraguay”, advirtió el ministro. Y agregó que cada una de las medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández necesitará una respuesta por parte del gobierno paraguayo en diferentes ámbitos.

En el caso de los camiones retenidos y que impiden el libre comercio, se recurrirá a los órganos competentes del Mercosur para tratar de destrabar la situación “que a todas luces es irregular y va en contra de los establecido por las normas y por el derecho internacional”, puntualizó Fernández.

El canciller Rubén Ramírez indicó que están teniendo diálogos por canales informales para resolver este problema porque no hay una medida administrativa que impida la exportación de gas a nuestro país. “Estamos pidiendo, exigiendo explicación sobre los elementos que conducen a esta situación”, dijo.

El 30% del combustible importado es afectado

El representante de Copetrol, Jorge Cáceres, señaló que un 30% aproximadamente del total del combustible que se importa es el que está afectado por la medida del gobierno argentino de no cargar la naflta con destino a Paraguay. Explicó que el abastecimiento de combustible de todo el mercado no se circunscribe exclusivamente a la Argentina.

“La Argentina tiene sus refinerías y suministra producto para todos, para la empresa privada, incluido también para Petropar, pero hay un porcentaje importante que viene de extrazona, que viene en los buques que traen 60, 70 millones de litros, que se acercan al lugar que la prefectura argentina denomina kilómetro 171, donde llegan nuestras barcazas, allí se hace el trasvase de producto y suben por la hidrovía”, contó. Estos no están aún afectados por la medida del vecino país. “El problema que tenemos ahora es en los productos que se cargan en refinerías argentinas, en los tanques de tierra”, acotó.

“Tenemos stock para todo el mes de octubre”

Para el representante de Raizen, Eduardo de Gásperi, fue importante recalcar que aún no hay un riesgo hoy de desabastecimiento de combustible. “Todas las empresas tenemos stock para todo lo que es el mes de octubre, sin problema. Tenemos todos los contratos de provisión firmados, todos, esos problemas no tenemos”, manifestó.

Pese a lo que indicó en la conferencia de prensa conjunta con el Equipo Económico Nacional, de que la actual situación pone en riesgo el abastecimiento de los combustibles, pidió no generar una situación que todavía no hay. “Ahora sí hay estos inconvenientes particulares, como lo explicaba Jorge (Cáceres), en una situación específica, que son los productos argentinos que traen; después están los productos que se traen extrazona, que en eso hoy todavía no tuvimos ningún inconveniente, pero que eventualmente si la Argentina hace algún problema eso y nos entorpece esa provisión, sí podríamos tener problemas”, especificó.

Capagas: Hay producto hasta el 20 de octubre

“Todas las empresas que tienen GLP (gas licuado de petróleo) más o menos tenemos asegurados (los productos) hasta el 20 de octubre. Hasta esa fecha tenemos productos y esperemos que este tema con Argentina sea solucionado”, afirmó el titular de la Cámara Paraguaya de Gas (Capagas), Gustavo Lucero.

“La Capagas tiene permisos abiertos en la Argentina inclusive hasta octubre, tenemos mercadería prepagas por aproximadamente por 1.200.000 dólares”, manifestó.

Explicó que la Argentina provee gas actualmente para el 70% de nuestro consumo, y el 30% restante se trae de Bolivia. “Luego de esta reunión con el equipo económico tenemos la promesa que esto se estaría solucionando entre el lunes o martes, si Dios quiere, y esperemos que el Canciller llegue a un acuerdo con sus pares y solucionemos este tema”, expresó.

Sobre los sobrecostos que genera esta situación, dijo que todavía no hicieron ninguna evaluación.