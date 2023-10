Transporte analizaría transparentar reuniones que definen subsidios a colectiveros

El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Guido Benza, prometió que planteará a los integrantes del Consejo de Tarifa Técnica del Pasaje del Transporte Público la posibilidad de transmitir la sesiones del organismo, como estrategia para transparentar las decisiones. Se trata del espacio que define los subsidios a transportistas y de al cual no participan representantes de usuarios.

Las declaraciones las brindó en una entrevista telefónica con ABC, al ser requerido sobre la necesidad de transparentar en lo relativo a la decisiones que afectan a unos 600.000 pasajeros del sistema de traslado masivo de personas.

Benza señaló que planteará a los miembros del espacio, que son los representantes de gremios de transporte y de los ministerios de Economía y de Industria y Comercio, las secretarías Técnica de Planificación y de Defensa al Consumidor y de los gremios de transportistas, conforme se estipula en el Decreto N° 4998/21. El organismo, encabezado por VMT fue creado tras críticas al Gobierno por la falta de transparencia en las negociaciones entre Estado y transportistas.

Desde la creación del Consejo no se apreciaron importantes reformas en la transparencia, pues los encuentros no son públicos y los puntos conversados y decididos, tampoco. Las actas de las decisiones no son divulgadas.

En cuanto a los pagos de subsidios, el viceministro señaló que en los próximos días se reunirían para analizar los datos generados por el sistema del billetaje electrónico, el costo del combustible y otros detalles, para conocer el subsidio por cada boleto vendido.

El Consejo Asesor de la Tarifa es un espacio que la Organización de Pasajeros el Área Metropolitana (Opama) aspira ocupar, por lo que se encontraba en los trámites burocráticos para concretarlo.

La asociación convoca a los pasajeros a una asamblea ciudadana para el próximo sábado 4 de noviembre, en la la plaza Cerro Corá, en la ciudad de San Lorenzo, a partir de las 16:00 hs.