Hermano de ministro de Peña está detrás de la millonaria consultoría de Petropar

La empresa Tecnoambiental Sociedad de Responsabilidad Limitada, representada por Guillermo de Barros Barreto, hermano del ministro del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Rolando de Barros Barreto, es el único oferente que se presentó en la licitación de Petróleos Paraguayos (Petropar) para la contratación de una consultoría de “diagnóstico” integral de sus plantas de Villa Elisa y Troche, además de sus 8 servicentros propios.

Nuevamente se sospecha de un posible direccionamiento en esta convocatoria de la estatal, presidida por Eddie Jara, atendiendo a que solo dicha firma pudo participar del llamado, que le costará G. 1.587.083.334 a la petrolera pública. El acto de apertura de los sobres se realizó el martes 31 de octubre último, tras la subasta a la baja electrónica realizada un día antes.

William Wilka, gerente general de Petropar, defendió esta tarde la licitación -cuya única oferta está siendo evaluada- y señaló que no hubo direccionamiento, ni tampoco tráfico de influencia en el proceso, calificando de “transparente” la licitación. “Se presenta quien quiere presentarse, para eso está la etapa de reclamos”, indicó para justificar que se haya recibido solamente la oferta de Guillermo de Barros Barreto.

“El llamado se publica, tiene etapa de consultas, protestas y no podemos saber quién va a participar o no. Y no hubo tráfico de influencia, por lo que te comente del proceso. Absolutamente no (hay tráfico de influencias), la presentación al llamado es libre, está en etapa de evaluación y se verá si (Tecnoambiental) cumple con los exigido por Petropar”, expresó Wilka al ser preguntado por qué una sola empresa pudo ofertar.

No saben porqué participó una sola empresa

Cuando se le consultó si en la evaluación de la oferta se podría beneficiar al único oferente, atendiendo a que Tecnoambiental está vinculado al hermano de un ministro del Ejecutivo, señaló: “No…no sabemos si esa empresa cumple, se va evaluar, y no sabemos porqué sólo una empresa se presentó. Si hubiese estado direccionado ¿por qué nadie presentó alguna protesta o consulta alguna?. Lo que se propone acá es que se le elimine porque es hermano de un ministro y ¿bajo que norma sería eso?”, expresó.

Se le insistió a Wilka que el cuestionamiento principal es que hay indicios de direccionamiento hacia una empresa vinculada al hermano del ministro del MADES, quien también sería conocido de Eddie Jara, mencionó: “No...el proceso es transparente, ¿cómo evitamos que se presente una persona? Eso sí sería direccionamiento, nosotros no podemos evitar que alguien participe”, aseveró.

El gerente insistió que el llamado “es super importante” para una empresa petrolera y que con esto buscan tener una matriz de riesgos actualizada. “Hasta los seguros nos salen más caros por culpa de no contar con este diagnóstico de riesgos y planes de mitigación sobre los mismos, desde el incendio que hubo en uno de los tanques hace 2 años atrás”, acotó.

Añadió que dentro de los objetivos se busca analizar el riesgo de posibles presencia de hidrocarburos en el suelo de los inmuebles operados por Petropar, identificar “puntas de icebergs” en relación a potenciales accidentes laborales, y evaluación de procesos y sus efectos en la salud de las personas que trabajan para la compañía y las visitan nuestras plantas; entre otras cosas.

Cuando se le preguntó si los funcionarios de la estatal no podrían realizar dicho trabajo, indicó: “No tenemos especialistas en eventos medios ambientales, ni especialistas con los equipos técnicos ni conocimiento en salud ocupacional, etc.”.

También intentamos contactar con Guillermo de Barros Barreto, a su celular con terminación 256, pero no respondió las llamadas ni mensajes.