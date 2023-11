Tras críticas, MOPC promete competencia para modernizar los peajes

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya titular es la Ing. Claudia Centurión, apuró tres llamados, por vía de la excepción, para contratar de forma directa a la empresa Maresaga SRL, representada por Vicente Olmedo y Norma Zelaya, para “equipar y modernizar” los puestos de peajes.

Dicha firma se convirtió en la “mimada” de la institución para este tipo de contratos, por lo que ahora, la ministra informó que se abrirá la competencia para que más empresas puedan participar en estas convocatorias.

En este sentido, la institución ya adjudicó a dicha firma, en tiempo récord, dos llamados por G. 15.740 millones. El primero para el “mejoramiento y actualización de sistema de cobro de tasas de tránsito”, por G. 11.000 millones, y el segundo para el “mantenimiento preventivo y correctivo de equipos modernizados de los puestos de peajes”, por G. 4.740 millones.

Asimismo, también le está por otorgar otro llamado por G. 13.859 millones para “equipar” el peaje del puente Héroes del Chaco. Si bien la ministra aún no confirmó si cancelará o no las adjudicaciones, sí dijo que el MOPC no puede estar atado a una sola empresa para la “implementación de tecnología”.

“Nosotros estuvimos trabajando todo este tiempo con el Viceministro de Finanzas (Marco Elizeche) y con todo el equipo, en la necesidad de modernizar todos los peajes de nuestro país. Particularmente, yo no concibo que para la tecnología exista una imposición en términos de que tengamos que estar solamente con una (empresa)”, expresó.

Ante esta situación, indicó que generarán “nuevas instancias” para que haya participación de más empresas en este tipo de convocatorias. “Así que hemos decidido, dentro de nuestro plan de mejoramiento, poder generar nuevas instancias para que nuevos competidores también vengan a ofrecer su tecnología a nuestro país, a nuestro Ministerio de Obras Públicas”, expresó.

Ganaba pequeños contratos, pero hoy maneja millonarios contratos

La empresa Maresaga SRL anteriormente ganaba solo pequeños contratos con el Estado, cuyos montos oscilaban entre G. 4.372.510 y G. 280 millones, según los datos publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Esto para proveer artefactos eléctricos, luces e instrumentos meteorológicos, por citar algunos, principalmente a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Pero la suerte de la firma cambió desde finales del 2019, año en el que el MOPC, en ese entonces manejado por Arnoldo Wiens, le comenzó a adjudicar el equipamiento y mantenimiento de los puestos de peajes. Desde ese año hasta ahora, la cartera ya le adjudicó estos trabajos por más de G. 46.000 millones y con esta administración se apuraron más contratos para beneficiar a la citada firma.

El viceministro de administración y finanzas del MOPC, Marco Elizeche, informó que la institución estaba “atada” a la empresa Maresaga SRL para la realización de este tipo de inversiones, porque dicha firma tiene la licencia del software que se implementó en varios puestos del país, según lo explicado.

El alto funcionario señaló que seis puestos de peajes fueron automatizados durante el periodo anterior con la citada firma, por lo que hoy tiene la licencia del software y que si se quería unificar los sistemas de los puestos no había otra alternativa más que seguir contratando a la citada empresa.

Por otro lado, el viceministro también defendió a la firma al señalar que la misma tiene la tecnología para implementar el cobro de “telepeaje”, a través de dispositivos TAGS, que es un proyecto a futuro del MOPC.

“En el futuro vamos a implementar el TAG, el telepeaje, que es un código de barra que se pone por el parabrisas. En Europa y en otros países inclusive, uno ya no se queda en el peaje, directamente una cámara le lee el código de barra y así se le cobra. Esta empresa tiene esa tecnología y la idea es poder en el futuro implementar eso acá en nuestro país”, expresó.