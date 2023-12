Costoso puente a Chaco’i finalmente no se habilitará para la Navidad

Al final, el puente “Héroes del Chaco”, que unirá Asunción con Chaco’i, no se habilitará para la Navidad, debido a que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no está pagando la deuda de unos US$ 50 millones a la empresa contratista de esta obra.

Así confirmó a este diario el viceministro de obras, Ing. José Espinosa, quien agregó que no pueden exigir el cumplimiento del cronograma porque la institución no está efectuando los pagos pendientes al Consorcio Unión, conformado por CDD Construcciones SA y Constructora Heisecke SA (representado por César Delgado y José Luis Heisecke), responsable de la citada construcción.

Resaltó que hoy, la Cartera de Obras adeuda US$ 370 millones a todas sus contratistas y que este diciembre pagará sólo US$ 60 millones. De ese monto, que se desembolsarán este mes, el alto funcionario no supo precisar cuánto destinarán al pago de la deuda por el puente, pero resaltó que la mayor parte de los compromisos se abonarán en marzo del próximo año.

“Lastimosamente, cuando nosotros incumplimos la parte que teníamos que honrar, o sea las deudas, al contratista no le puedo exigir que esté en cronograma. Nuestro sueño era terminar para este año el puente y habilitar este año, pero todavía no estamos honrando la deuda total que tenemos con la empresa contratista. Entonces, para este diciembre, dudo muchísimo que eso pueda ser habilitado. Una vez que honremos nuestras deudas y estemos al día con la contratista, ahí se podrá hacer el nuevo cronograma de terminación”, enfatizó Espinosa.

El viceministro enfatizó que esta situación está ocurriendo porque se licitaron obras con financiamiento local sin tener los recursos y que esto ya no se repetirá con la actual administración. Empero, para financiar al puente “Héroes del Chaco”, recordemos que incluso se había aprobado un préstamo de “libre disponibilidad” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero estos recursos se destinaron a otras obras durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez.

“¿Cómo se va a licitar algo si no se tienen los recursos garantizados para eso? de esta manera le endeudas mal al país, le haces trabajar mal al contratista y no hay programación que te pueda aguantar”, enfatizó.

Se debe definir equipamiento del peaje del puente

Además de la falta de pagos del MOPC por la obra del puente a Chaco’i, otro problema que surgió es que el peaje del paso sigue sin equipamiento. En este sentido, el MOPC apuró una contratación directa con la empresa Maresaga SRL, representada por Vicente Olmedo Bareiro, que propuso G. 13.859 millones para este trabajo.

La firma se convirtió en la “mimada” del MOPC a la hora de equipar los peajes, por lo que se estaba revisando si convenía o no seguir dependiendo de dicha firma, que tiene la licencia del software que se implementó en la mayoría de los puestos del país.

El puente a Chaco’i terminará costando G. 928.062 millones (US$ 128,9 millones), es decir con un sobrecosto de G. 138.645 millones (US$ 19,2 millones), lo que implica 17,6% de aumento.

Vale señalar que el paso se adjudicó en diciembre de 2019, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, por G. 789.417 millones, pero tuvo importantes modificaciones respecto al proyecto licitado, porque se aumentó, por ejemplo, la longitud, el ancho y hasta la altura del puente. Pero el cambio principal consistió en que se construyó un puente con un atirantado central, cuando debió construir un puente con atirantado doble.

Recién en marzo habrá más pagos

El viceministro de Obras, Ing. José Espinosa, añadió que actualmente la deuda del MOPC con las diferentes contratistas ya llegó a US$ 370 millones y que, de ese monto, este mes se pagará solo US$ 60 millones de las obras financiadas con fondos locales. Esto significa que la institución no llegará a abonar los US$ 160 millones que prometió a las empresas antes de que termine este año, según señalaron gremios del sector de la construcción.

El alto funcionario señaló que recién en marzo se completará el desembolso del saldo del adeudo, cuando el Ministerio de Economía pueda disponer de la mayor parte de los recursos que se aprobó en la ley “por la cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”.

No obstante, Espinosa indicó que el Tesoro podrá adelantar al MOPC US$ 60 millones este mes, para que pueda cumplir con sus obligaciones. Esto de los US$ 330 millones que le corresponden a dicha cartera de Estado para el pago de los compromisos pendientes, que se había aprobado en la normativa en cuestión.

“De esos US$ 330 millones que nos aprobaron (en la ley de medidas extraordinarias), le pedimos al Ministerio de Economía que nos adelanten US$ 60 millones para este periodo, ahora, en diciembre. De esos US$ 60 millones ya hemos pagado US$ 43 millones y, Dios mediante, en los primeros 15 días de diciembre, terminaremos de adelantar los US$ 60 millones”, indicó.