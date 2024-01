El consumidor resiente el efecto de la inflación acumulada del 20% en 3 años

Uno de los temas cuestionados muchas veces por el consumidor es que la variación del Índice de Precios no refleja la realidad y es que al tomar solo la tasa mensual normalmente arroja un número muy bajo y esto se debe a que es un promedio global entre más de 400 productos que integran la canasta. Sin embargo, al sumar las variaciones de los últimos tres años, se obtiene que la inflación acumulada llega a más del 20% entre el 2021 y 2023 y este es el efecto que la gente está sintiendo, explicó Miguel Mora, economista jefe del Banco Central del Paraguay (BCP) durante una entrevista en ABC Cardinal

No obstante, indicó que el ajuste del salario mínimo legal también ha acompañado esta dinámica ya que se ha incrementado en el mismo nivel en el mismo lapso de tiempo, cerca del 20% en los últimos tres años. Estos ajustes al SML normalmente no son acompañados por la mayoría de los sindicatos de trabajadores, que reclaman un mayor incremento del salario. Esto considerando el peso que tienen en la canasta básica de los trabajadores, los alimentos y es justamente en este rubro donde se ha registrado los aumentos de precios más fuertes.

Lea más: Inflación en alimentos fue del 7,3% en 2023

De acuerdo con los datos oficiales presentados del Banco Central del Paraguay (BCP), el grupo de alimentos presentó una variación interanual del 7,3% en el 2023, ubicándose aún por encima de la meta (4%+-2%), y tiene una participación del 26% en el índice de precios al consumidor (IPC).

Los alimentos constituyen uno de los rubros de mayor relevancia en la canasta básica de la población paraguaya, por lo que todavía gran parte de la ciudadanía resiente los efectos de la suba de precios especialmente en las verduras, carnes, azúcar, panificados y otros.

El incremento anual del 7,3% en el precio de los alimentos que se dio en este último año es inferior al 9,2% del año anterior (2022) y del 12,3% del año 2021; sin embargo, aun permanece en niveles elevados acumulando más del 30% de variación solo en los últimos tres años.

Lea más: Inflación está desacelerando pero nivel de precios sigue alto, advierten

Este impacto acumulado de la suba de precios es lo que la gente está sintiendo, la pérdida del valor adquisitivo acumulado en los últimos años y que impacta en el consumo de los hogares y es lo que siente realmente la gente, especialmente en los hogares de menores ingresos. Del grupo de alimentos se destacan con los mayores aumentos: las hortalizas y tubérculos frescos (29%) con una participación del 20% en el resultado final de la inflación, azúcar (26%), pastas alimenticias (14%), bebidas gaseosas (11,6%), carne vacuna aumentó en promedio 5,2%, leche (4,7%), entre otros.

Con el 3,7% de inflación en el 2023, Paraguay se posicionó entre los países de más baja variación en el Índice de Precios, junto con Ecuador (1,3%), Bolivia (2,1%) y Perú (3,2%). Entre los de mayor inflación en la región lidera Argentina (211%), Venezuela (193%), Colombia (9,2%) y Uruguay (5,2%)

Para el presente año, la proyección del BCP es de una inflación general del 4%, con una expectativa de precios más estables, aunque siempre atentos a los riesgos externos y en como podrían impactar en los precios de las materias primas, combustibles y alimentos, dijo finalmente Miguel Mora.

Nivel similar de exportaciones en este año

En referencia al resultado de comercio exterior, el economista jefe del Banco Central del Paraguay (BCP) Miguel Mora resaltó las cifras alcanzadas en el 2023 impulsado por el buen dinamismo de la soja.

Mora indicó que el año fue mucho más bueno de lo que se había anticipado y que llevó justamente a una cifra record en las exportaciones con un repunte del 25% en comparación al año anterior (2022)

“Esa recuperación guarda relación con la recuperación del sector agrícola que en el 2022 cayó. Vimos la recuperación en el grano de soja y fue ayudo por los precios que están por encima del promedio histórico del rubro. Pudo haber sido mucho mejor los números, si es que gran parte de la producción de soja, se hubiesen industrializado de una manera más importante”, detalló Mora

Lea más: La balanza comercial cerró con superávit de US$ 1.632 millones en el 2023

En cuanto a las expectativas para el presente año, Mora indicó que se espera un nivel similar en cuanto a las cifras de exportaciones (alrededor de US$ 17.000 millones) con un aumento estimado en 1,3% aproximadamente y casi igual dinamismo para las importaciones, detalló el economista jefe del BCP.

El reporte de comercio exterior de Paraguay al cierre del 2023 revela que las exportaciones alcanzaron US$ 17.312 millones, en tanto que las importaciones sumaron US$ 15.280 millones, lo que lleva a un resultado superavitario en la balanza comercial de nuestro país por valor de US$ 1.632 millones, destaca el informe presentado por el Banco Central.