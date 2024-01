MOPC comprará asfalto más caro para ayudar a nuevo “negocio” de Petropar

Finalmente apareció el convenio firmado entre la jefa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, y el titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, en el que ambas entidades acordaron las condiciones para que la petrolera pública pueda proveer de emulsión y cemento asfáltico a la citada cartera del Estado.

En este acuerdo Obras Públicas se comprometió a comprar estos insumos por G. 15.000 millones a Petropar, con precios unitarios que van de G. 7.229.666 a G. 7.441.060 por tonelada en el caso del cemento asfáltico y entre G. 5.752.890 y G. 5.863.150 en el caso de la emulsión asfáltica, según el convenio que fue rubricado el 15 de diciembre último.

Estos valores se aplicarán dependiendo de las distancias de las diferentes plantas asfálticas de Obras Públicas. Asimismo, en el mencionado convenio, el MOPC le dio la posibilidad a Petropar de aumentar estos precios fijados según su criterio, algo inusual en este tipo de compras del ministerio.

MOPC compró más barato a misma proveedora de Petropar

El acuerdo se concretó pese a que el MOPC pudo haber comprado estos insumos a precios más bajos, si realizaba una licitación en la que compitan varias empresas del rubro. Para dar un ejemplo, en la última compra que realizó en el 2020, Obras Públicas pagó entre G. 4.994.550 y G. 5.157.386 la tonelada por cemento asfáltico y entre G. 4.447.282 y G. 4.723.601 por la emulsión asfáltica (contrato N° 402/2020), según los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Justamente, para esta adquisición, el MOPC había contratado a Osiris Group SA, representada por Horacio Marcelo Ruiz Britos, a la que ahora Petropar también está comprando el asfalto para revenderlo a Obras Públicas y a un precio mucho más caro. En este sentido, Petropar concretó una compra directa de Osiris Group SA por un monto máximo de US$ 2.041.785 (G. 14.741 millones al cambio actual) y el contrato fue firmado el 6 de diciembre último por la encargada de despacho de Petropar, Vanessa Iribas Girala.

La citada firma debe proveer una cantidad máxima de 420 toneladas de emulsión asfáltica, por US$ 309.060, y 2.000 toneladas de cemento asfáltico, por un monto de US$ 1.732.725.

En este sentido, Petropar le pagará a esta firma por cada tonelada de cemento asfáltico entre US$ 855 (G. 6.173.100 al cambio de ayer) y US$ 880 (G. 6.353.600) por cada tonelada de cemento asfáltico y entre US$ 715 (G. 5.162.300) y US$ 755 (G. 5.451.100) por la emulsión asfáltica.

Según el contrato, los productos deben ser entregados en varias plantas asfálticas del MOPC del país, concretamente a las de Cerro Verde, Itauguá, Concepción, La Paz, y Minga Guazú.

MOPC evalúa licitación para compra de asfalto

El MOPC había realizado una licitación con la modalidad de subasta a la baja electrónica “para la adquisición de materiales para planta asfáltica y departamento de puentes y obras de arte”, ad referéndum a la reprogramación presupuestaria (ID 436.295).

La licitación se publicó el 16 de octubre del año pasado y las ofertas se recibieron el 8 de noviembre último. En este llamado, además de la compra de emulsión y cemento asfáltico, se pretendía comprar piedra, arena lavada y otros insumos, pero llamativamente, dicho proceso sigue en etapa de evaluación de ofertas, según el portal de la DNCP, por lo que aún se desconocen los precios unitarios.

Jara había dicho que iba a ser barato

El titular de Petropar, Eddie Jara, había señalado que Petropar, al asegurar el pago a sus proveedores, consiguió asfalto más “barato” al MOPC, que según indicó, viene adquiriendo el producto a precio más caro, por los riesgos que asume la proveedora por los retrasos en los pagos de dicha cartera.

“Nosotros conseguimos un precio 15% más barato de lo que el MOPC consiguió en licitación (la última). O sea a Petropar le vienen mejores proveedores y con precios más convenientes que otros entes. Esa es la verdad”, dijo. Sin embargo, según los registros documentales, la afirmación de Jara está lejos de la realidad y con la venta al MOPC a precio más caro solo está ayudando a que prospere el nuevo negocio de Petropar.