Petropar anunció que incursionará en la venta de asfalto

Jara participó de la audiencia que lleva a cabo la referida comisión legislativa que tiene a su cargo el análisis del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, presentado por el Poder Ejecutivo para su aprobación.

La entidad tiene un presupuesto inicial 2023 de G. 7,2 billones (US$ 980 millones) y para el próximo año prevé ejecutar G. 7,6 billones (US$ 1.042 millones), lo que representa un aumento de 6,2%.

El titular de la institución explicó que las proyecciones para el ejercicio 2024 en cuanto a ventas de combustibles es de 1.043 millones, lo que implica 153% más que el presente año.

Con respecto a las ventas de gas licuado de petróleo (GLP), dijo que prevén llegar a los 8.520 toneladas; mientras que en molienda de caña de azúcar a 347.000 toneladas.

Además, como si no bastara con las pérdidas que arrastra de años en la venta de combustibles, contempla la venta de asfalto y esperan llegar el próximo año a las 36.000 toneladas.

Jara no lo dijo, pero todo hace suponer que se apunta a hacerle la competencia a la empresa de distribución de asfalto ligada al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Baja del precio de los combustibles

El titular de Petropar volvió a reiterar que los precios de los combustibles se mantendrán bajos hasta la segunda quincena de octubre, aunque indicó que esto no implica que después se aumentará directamente porque están trabajando en una estrategia.

“No tenemos la certeza de que se aumentará”, señaló buscando dejar en expectativa la posibilidad de que la reducción del precio de los combustibles continúe.

Los parlamentarios le consultaron del porqué, así como se anunció, no se puede mantener los precios bajos en los 10 días de gobierno, y respondió que el nivel de ventas aumentó debido a que los emblemas privados elevaron el precio nuevamente después de dos semanas y eso hizo disminuir el stock disponible.

Dijo que están trabajando para reponer el stock con un precio que permita mantener, pero reconoció que si aumentan los precios es porque implicará una pérdida para la entidad en el futuro.

Sobre los 500 trabajadores despedidos y que esto sirvió como uno de los factores para reducir el costo y los precios, dijo que esta disminución representa en la estructura 250 guaraníes.

Explicó, sin embargo, que en realidad hasta ahora los desvinculados fueron 445 y que 300 eran de empresas tercerizadas que tenían un contrato de servicios con Petropar, y la diferencia entre funcionarios nombrados y contratados en los últimos año y comisionados.

También se le preguntó a Jara la razón por la que hay tantas estaciones de servicios y si todas ganan, a lo que respondió que un estudio que habla del tema sobre los países latinoamerica indican que el promedio es de 1,1 a 1,3 por cada 10.000 habitantes, Brasil es 1,9 y Paraguay llega a 4 estaciones por cada 10.000 habitantes.

Sostuvo que para construir una estación de servicios el empresario necesita una inversión de entre US$ 500.000 y US$ 1.000.000.

Con relación a la deuda con PDVSA, dijo que está en US$ 320 millones, pero de los US$ 200 millones que se tenía reservados para su pago solo encontraron US$ 50 milones y no saben a donde fueron a parar el resto.