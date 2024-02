La prensa brasileña abona la actual de tirantez con un caso resuelto

Las publicaciones se basan en la carta N° 204/2022, del 29 de siembre de 2022, que el presidente la Empresa Brasileira da Participazoes em Energía Nuclear e Binacional SA (ENBPar) remitió a los directores generales de entonces, paraguayo y brasileño (Analicio Risden Junio y Manuel María Cáceres Cardozo) sobre su “resalva en la contabilización y facturación de los servicios de electricidad de la Itaipú binacional, referente a los meses de junio a setiembre de 2022″.

Lea más: ENBPar, del Brasil, pidió a Itaipú que ANDE les pague US$ 202 millones por el uso de energía

“Ante todo lo expuesto, la ENBPar resalva la diferencia de 1.522 GWh, 1.768 GWh, 1092 GWh y 677 GWh ocurridas en los meses de junio a setiembre de 2022, entre su suministro y su energía vinculada asociada a la potencia contratada registrada en la Carta Compromiso E/DG/050114/19″, se lee en la carta.

Añade que los valores referentes a las potencias contratadas equivalentes a tal diferencia totalizan US$ 62 millones para el mes de junio, US$ 70 millones para el mes de julio, US$ 43 millones para agosto y US$ 27 millones para setiembre y refuerza la necesidad de que sea discutida e implementada por las instancias binacionales ... un mecanismo de modo a promover un ajuste financiero crediticio de la ANDE a la ENBPar, referente a la facturación de los servicios de electricidad de la UHE Itaipú en el mismo período, en la parcela que corresponda a aquella entidad compradora”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Un reclamo impropio y erradas interpretaciones”

A su turno, el entonces director general paraguayo, Manuel María Cáceres, respondía a Zanella dos Santos en los siguientes términos: “Me dirijo a Ud. a fin de rechazar la impropia reclamación y erradas interpretaciones que se expresan en la carta N° 204/2022/ENBPar del 29 de diciembre de 2022 acerca del Tratado, documentos complementarios y la actividad de la Administración Nacional de Electricidad

Lea más: ENBPar, sucesora de Eletrobras, es la que adeuda US$ 18,4 millones a Itaipú

(ANDE)”“Ál respecto -añadía Cáceres - es importante recordar que, entre otros acuerdos y documentos, que el instrumento de Compromiso del 31 de enero de 2007 continúa en plena vigencia, y que la ANDE nada adeuda a la Itaipú binacional ni a la ENBPar por los motivos que Ud. indica (las negritas son nuestras)

El ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Rubén Ramírez Lezcano, en recientes declaraciones a la prensa señalaba que en la actual coyuntura de la relación paraguayo/brasileña en Itaipú, el gobierno negocia “tres cuestiones claves”: la tarifa 2024 de Ítaipú. El inicio de las negociaciones del Anexo C y la parte operativa de la entidad.

A pesar de que en posteriores contactos con la prensa agregó que el gobierno paraguayo, en lo que respecta al tercer punto, porque nuestro país promueve una entidad que no solo debe ser proveedora de energía barata, sino una fuente de desarrollo”, es probable que no lo haya precisado , porque, en definitiva, el suministro contínuo, de calidad de energía renovable y barata es el factor que garantizará el desarrollo del país o de cualquier economía.

Acuerdo operativo del 31 de enero de 2007

Los técnicos consultados, dependientes e independientes, incluyen como prioridad en la agenda paraguayo/brasileña de negociaciones, además de reclamos históricos, como la soberanía energética y el justo precio por nuestro excedente, el documento que menciona Manuel M. Cáceres en su respuesta a Zanella: el Acuerdo Operativo o instrumento jurídico de Compromiso entre ANDE, Eletrobras e Itaipú Binacional sobre aspectos técnicos y de contratación de los servicios de electricidad de la Itaipú binacional”, específicamente la extensión de su plazo de vigencia.

Lea más: En 20 años, Brasil usó el 70% de la energía superior a la garantizada de Itaipú

El compromiso fue firmado por los máximos representantes de la ANDE, Itaipú y Electrobras, en Río de Janeiro, el 31 de enero de 2007.