Reservas monetarias suman US$ 10.409 millones

El saldo de Reservas Internacionales Netas (RIN) del país llegó al cierre de enero a US$ 10.409 millones, lo que representa un aumento del 2% en comparación al cierre del 2023 cuando sumó US$ 10.197 millones, según el reporte de anexo estadístico del BCP.

De acuerdo con las cifras oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP), en el primer mes del año hubo un aumento de US$ 212 millones en las reservas monetarias del país, que se debió principalmente al mayor ingreso de divisas por exportaciones.

Así como en el 2023, para este periodo se espera que las reservas sigan en aumento a considerar por las buenas expectativas que hay en el rubro de la soja. No obstante, también hubo una buena participación del Banco Central en lo que se refiere a intervenciones para frenar picos en el tipo de cambio.

Según el reporte oficial, la mayor parte de los recursos (93%) están depositados en dólares, unos US$ 9.681 millones, mientras que un 5% de los recursos están en oro. Según datos del BCP, se cuenta con reservas en oro por alrededor de US$ 533 millones en la actualidad, y unos US$ 193 millones en otras colocaciones e inversiones del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.

Mayor ingreso

El incremento de los ingresos por exportaciones el año pasado también incidió en un repunte de las reservas y ese mismo efecto también se observó en el primer mes de este 2024.

De acuerdo con el reporte de comercio exterior del Banco Central, las exportaciones registradas representaron el 65,8% del total, alcanzando US$ 880,2 millones, superior al 64,4% del valor acumulado en enero del 2023. El incremento observado en las exportaciones registradas se encuentra explicado principalmente por mayores envíos de granos de soja, energía eléctrica y harina de soja

Por otra parte, las salidas de los recursos se debieron en parte también a las intervenciones que realizó el Banco Central para la venta de dólares en el mercado, con lo que se intentó equilibrar el tipo de cambio en el mercado local. Solo en enero el BCP inyectó US$ 60 millones entre compensaciones de las cuentas que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así com de las intervenciones adicionales.

El BCP inyectó un total de US$ 833 millones en el 2023 para equilibrar el tipo de cambio que se mantuvo relativamente estable en el último año. El dólar cotizó al cierre del 2023 a G. 7.350.

Por el momento, la divisa mantiene una tendencia a la baja en el sistema y se cotizó ayer en el cambio efectivo a G. 7.210 en la compra y G. 7.280 en la venta, de acuerdo con el promedio de las casas de cambio.