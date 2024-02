Deuda pública: el nivel de ejecución de los préstamos cerró en 47,8%

El país tiene en desarrollo 67 proyectos en diversas áreas que están financiados con préstamos externos otorgados entre 2010 a 2023. por un monto de más de US$ 6.253 millones.

Los datos del MEF dan cuenta que al 31 de diciembre último se ejecutaron US$ 2.989 millones, que representa el 47,8% del monto total referido y quedan por desembolsar un saldo de US$ 3.264 millones.

Las entidades financieras multilaterales y bilaterales liberan los recursos para nuestro país en la medida que se ejecutan los programas y se cumple con el cronograma acordado en el contrato firmado con el gobierno.

La ejecución del paquete de proyectos están a cargo de 14 instituciones pública, aunque la mayor parte corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para inversión vial, seguido por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para el sistema de transmisión y distribución de energía.

Los recursos provenientes de endeudamiento están destinados a obras de infraestructura, agricultura, salud pública, educación, investigación, agua y saneamiento, transmisión de electricidad, mejoramiento de finanzas públicas, entre otros programas.

El mayor acreedor es el BID

El mayor acreedor ese el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que concedió préstamos por un total de US$ 2.202 millones; luego CAF Banco de Desarrollo de América Latina, con US$ 2.166 millones; seguido por Fonplata, por US$ 957 millones

También está el Banco Mundial, con US$ 420 millones en créditos; la JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón), con US$ 130 millones.

La deuda total aumentó 10%

Además de los préstamos de los organismos multilaterales y bilaterales, el Estado también se endeuda a través de la emisión de bonos del Tesoro en el mercado nacional e internacional, así como con la ley llave en mano.

El último informe del Ministerio de Economía revela que al mes de diciembre la deuda pública total se disparó a US$ 16.565,9 millones, lo que ya representa el 38,2% del PIB.

El nivel de endeudamiento aumentó 10% con respecto al ejercicio 2022, principalmente vía préstamos y emisión de bonos.

La mayor parte de estos fondos captados mediante la emisión de bonos son destinados a pagar deudas vencidas o a bicicletear la deuda, como se dice comúnmente.