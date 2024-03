Peña desperdicia otra oportunidad para ejercer soberanía, acusan

Las “condiciones ideales” que desaprovecha el presidente Santiago Peña se sostiene sobre el actual costo del servicio de Itaipú, “tan bajo que, con lo que ahora la ANDE paga para contratar el 20% podría contratar el 50% de la potencia y exportar la energía que no consumimos a precio de mercado”, añade el comunicado

Explican que “la única propuesta conocida de Peña es subir la tarifa común de Itaipú a US$ 22,6 KWmes (US$ 44/MWh para la energía garantizada), para ampliar los fondos de manejo discrecional en Itaipú, lejos de la Contraloría y de la Justicia, para beneficio de la patria contratista”.

Sobre la irrupción de la criptominería en el escenario nacional, las nueve organizaciones advierten que Peña “fomenta que la ANDE entregue energía regalada a las criptominerías a tan solo US$ 40/MWh” cuando defiende que ese valor debe volver a su nivel de 2021 (US$ 44/MWh),

Argumentan que la “tarifa mínima a la cual la ANDE debería vender su energía a la criptominería deberá ser de US$ 75/MWh. Monto que incluye el básico de referencia (US$ 44/MWh, más el monto de la compensación (US$ 11/MWh) y costos adicionales (pérdidas en transmisión y distribución, depreciación, consumidores, administrativos y generales de la ANDE), así como su porcentaje de rentabilidad (8%).

Las nueve organizaciones denunciantes

Entre las organizaciones figuran Itaipú causa nacional, Iguales soberanía y resarcimiento en Itaipú, Partido Frente Amplio, CIPAE (Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia), Escuelita Patriótica, Sociedad y Desarrollo, Itaipú es también soberanía, País Solidario, Partido Paraguay Pyahurã y PTP.