Las reservas monetarias sumaron US$ 10.404 millones a marzo

De acuerdo con las cifras oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP), en el tercer mes del año hubo una disminución de US$ 342 millones en las reservas monetarias del país.

Así como en el 2023, para este periodo se espera que las reservas vayan en aumento a considerar por las buenas expectativas que hay en el rubro de la soja. No obstante, también hubo una buena participación del Banco Central en lo que se refiere a intervenciones para frenar picos en el tipo de cambio.

Mayor parte en dólares

Según el reporte oficial, la mayor parte de los recursos (93%) están depositados en dólares, unos US$ 9.637 millones, mientras que un 5% de los recursos están en oro. Según datos del BCP, se cuenta con reservas en oro por alrededor de US$ 573 millones en la actualidad, y unos US$ 132 millones en otras colocaciones e inversiones del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.

Al comparar con el cierre del 2023, cuando las remesas alcanzaron US$ 10.196 millones, se destaca que hubo un incremento de US$ 208 millones en tres meses, de acuerdo con los datos oficiales.