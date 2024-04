BCP inicia gestión para actualizar todos los indicadores de la inflación

El Banco Central del Paraguay (BCP), cuyo presidente es Carlos Carvallo Spalding, reportó que ya están avanzando con las gestiones para la actualización de los indicadores que miden la inflación, o sea del Índice de Precios del Consumidor (IPC) que consta actualmente de unos 465 rubros. El informe se dio a conocer días atrás, en una capacitación brindada a comunicadores sobre el proceso de medición de la variación de precios.

Miguel Mora, economista en jefe de la institución, comentó comentó que para este fin, ya están en pleno preparativo de la Encuesta de Presupuesto Familiar (EPF), trabajo de actualización que se realiza cada diez años, desde el 2007. La última actualización de los componentes del IPC fue en el 2017

Agregó que esta encuesta se realiza en conjunto con el Instituto Nacional Estadístico (INE) y que para la elección de las familias que se someterán a las entrevistas, se contempla que sean de todos los estratos sociales, es decir, para la muestra se planifica la inclusión de personas clasificadas según sus ingresos, y se identifican los gastos y sitios de compras comunes.

La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios de una economía. Recalcó que no sólo se toman precios de algún supermercado en particular, y que para su medición no se tienen en cuenta las ofertas en días puntuales ni descuentos con determinados medios de pago.

Se trata de un cálculo que se realiza en todos los países del mundo y su principal referencia es el Índice de Precios de Consumo (IPC) para medir la variación de los precios en el mercado nacional.

El objetivo de la inflación es medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. Sólo el consumo final de los hogares, ya sea artículos de producción nacional o importados.

Mora detalló que el primer paso para la construcción del IPC es el desarrollo de una encuesta a los consumidores para determinar los gastos comunes, es decir, los bienes de un consumidor típico; se selecciona un período base en el cual se calcula el periodo y cada mes se recolectan datos de precios de todos los elementos y se compara.

Mencionó que ahora se alistan para la encuesta y que seguidamente, se desarrollará el seguimiento sistemático de las compras de las familias dispuestas a colaborar con los informes y luego, se determinan los indicadores comunes.

El IPC se estructura en 12 grupos los principales gastos y se determina el nivel de participación en el grupo. Por ejemplo, en 2007, las compras de alimentación representaba el 32% de los gastos y en 2017, esa participación se actualizó al 26,9%. Ahora, en 2027, la representación los gastos en alimentación y los otros grupos serán actualizados.

Anteriormente, no se contemplaba tanto gasto en comunicación y tecnología, y ahora, es parte del presupuesto familiar la adquisición de saldo e Internet.