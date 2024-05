Reciben millonario subsidio, someten a reguladas y ahora anuncian paro

El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), cuyo gerente es César Ruiz Díaz, notificó ayer al Viceministerio de Transporte, dirigido por Emiliano Fernández, que hará paro desde el 20 de mayo y durará tres días. Esto, luego de que los empresarios estuvieran disconformes con el último cálculo de la tarifa técnica, que les supone menos recursos de los que esperaban recibir del Estado como subvención.

Esa clase de “chantaje” de los colectiveros está penado por la ley Nº 6789 “que cancela la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público, infractoras de la ley”, promulgada en agosto de 2021, y que considera como un hecho punible cualquier amenaza de paro de los dueños de líneas de buses. Además, esa normativa sanciona con cancelación de las concesiones a las empresas que no cumplan con los servicios acordados.

Pero la normativa señalada sigue sin ser aplicada hasta ahora, por lo que los transportistas continúan “extorsionando” a las autoridades, y así, citaron en su nota de comunicación 5 puntos, por los cuales cesarán sus servicios, como por ejemplo que reclaman ajustes en uno de los coeficientes para establecer la tarifa técnica y el pago del subsidio.

El primer punto que exigen los empresarios es la actualización de los coeficientes que hacen a la estructura de costos para la fijación de la tarifa, utilizando los manuales vigentes de la ANTP (Asociación Nacional de Transporte Público). Asimismo, exigen detener la manipulación de coeficientes que determinan los insumos operacionales del sistema, provocando el deterioro constante y sistemático de la operación del sistema metropolitano de transporte.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, emitió anoche un comunicado a través del cual “lamenta que en medio de una mesa de trabajo instalada, igualmente uno de los gremios de transporte, específicamente Cetrapam, presione para forzar una situación absolutamente absurda como duplicar el subsidio cual es la pretensión de este grupo empresarial”.

Agrega que medidas, como el paro del servicio anunciado, no construye un sistema de transporte acorde a las necesidades de los ciudadanos, además, rechaza la interrupción del servicio y asegura que garantizan a pasajeros seguir trabajando por la reforma del sistema.

Millonarios subsidios

En 2023, el Gobierno desembolsó un total de G. 332.550 millones (US$ 46 millones) en subsidios a los transportistas y, de esta manera, quintuplicó el monto anual transferido a los mismos con relación al 2020, cuando se pagó US$ 10 millones.

Asimismo, Cetrapam reclama que los desembolsos de los subsidios se hagan en tiempo y forma bajo la modalidad actual de pago mensual, conforme lo establecido en el decreto N° 710/23 y la renovación de los permisos de explotación del servicio según lo establecido en la Ley N° 1590/2000 y sus modificatorias.

Por otro lado, Cetrapam reiteró la solicitud realizada el 2/11/21 a fin de que los subsidios sean acreditados a los pasajeros, verdaderos beneficiarios de este y no a firmas de transporte, puesto que en la actualidad se cuenta con todas las herramientas tecnológicas para su realización. “Hemos decidido ejercer nuestro derecho al paro de todas las empresas agremiadas al Cetrapam por el término de 3 días, a partir de las 0:00 del lunes 20 de mayo de 2024, designando como negociadores a César Ruiz Díaz, Elías Nayib Jure Vallejos, Armin Hähner, Mauricio Vasconsellos y Claudio Fernández ante las autoridades competentes”, indicaron en la nota.

Otro gremio sí operará

La Federación de Transporte del Área Metropolitana (Fetram), conformada por Ximex, Ypacaraí, Aregueña, San Isidro y Magno Línea 12, informó que no acompañará el paro anunciado por Cetrapam. “Todas nuestras operaciones seguirán en funcionamiento total incluso reforzando nuestras frecuencias donde sea posible para seguir dando a nuestros pasajeros el servicio”, señaló.

Opama: ¡No al chantaje!

La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) resaltó ayer en un comunicado que una vez más los usuarios del transporte son rehenes del chantaje de los empresarios al Gobierno. “No toleraremos seguir siendo daños colaterales de los berrinches de un sector que juega con la vida de la gente sin ofrecer un servicio que cumpla con las condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento”, resaltó la asociación de usuarios. La agrupación exhortó al Gobierno a no caer en la extorsión de los empresarios del transporte. “Exigimos mecanismos para subsanar la problemática para que una vez más no seamos nosotros/as los que debamos sufrir en las calles la inoperancia de las autoridades y empresarios que no miden las consecuencias de sus actos. ¡Basta de abusar de los pasajeros/as!”, señalan los ciudadanos.