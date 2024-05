Se acentúa la caída de divisas del maíz y ya supera el 50%

Desde mayo de 2023 hasta el cierre de abril de este año fueron exportadas 3,5 millones de toneladas de maíz de la cosecha 2023, lo que implica un millón de toneladas menos respecto al mismo periodo de la campaña anterior cuando se enviaron 4,6 millones de toneladas.

Así también, el ingreso de divisas por las exportaciones de maíz desde enero hasta abril de este año disminuyó 50% en comparación con el mismo periodo parcial de 2022, de acuerdo con el informe de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Esta merma en las divisas se debe principalmente a la menor producción de granos de maíz durante el año 2023, que fue de unas 5 millones de toneladas, en comparación con la zafra 2022, periodo en que se había logrado una súper producción de 6,4 millones de toneladas; la caída de divisas actual también se debe a las demoras logísticas en la salida de los granos, explicó la asesora de comercio exterior de Capeco, Lic. Sonia Tomassone.

Si se considera el año calendario, de enero al cierre de abril último fueron enviadas 318.660 toneladas contra las 486.557 toneladas del cereal exportadas en el primer cuatrimestre de 2023.

“Tanto la menor exportación en volumen como la baja en los precios internacionales del grano implicaron un menor ingreso de divisas en estos primeros cuatro meses del año”, precisó Tomassone.

Hasta abril las exportaciones generaron US$ 57.8 millones, es decir, US$ 61 millones menos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando los envíos habían generado US$ 119.892.948.

Sobre los destinos, el informe de Capeco detalla que el 40% del total de los envíos fueron a Brasil, que mantiene su liderazgo como principal destino. Le siguen Chile, con el 23%; Corea del Sur, con el 12%; Uruguay, el 10%; y otros como Perú, Vietnam, Japón, Mauricio, Camerún, Arabia Saudita, Senegal, Cabo Verde y Colombia, es decir, se observa una diversificación de mercados.

Sobre las empresas exportadoras, Capeco informó que la lista de las 88 es liderada por Copagra, con el 14%, seguida de Cargill, con el 13%, y Agrofértil, con el 12% de participación; les siguen Merco, con 11%, LAR (7%), ADM (6%), Cofco (5%), entre otras.

El envío por vía terrestre es encabezado por Agrofértil, con el 21% de participación, seguido por LAR (15%), C. Vale (6%), Ovetril y Coopasam (5%), entre otras empresas.