Superintendencia de Jubilaciones: jubilados plantean nuevo mecanismo para elegir representante

Los miembros de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, encabezados por Pedro Halley, se reunieron esta mañana con la viceministra de Empleo y Seguridad Social del MTESS, Verónica López.

Se habló en la reunión del proyecto de decreto que reglamenta el sistema de elección del representante del sector jubilados ante el Consejo de Seguridad Social, que prepara el Ministerio de Trabajo para su remisión al Poder Ejecutivo.

Lea más: Superintendencia de Jubilaciones todavía no está en funcionamiento, asegura ministra

El Consejo de Seguridad Social fue creado por Ley Nº 7235, “Que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”, y promulgada el 14 de diciembre de 2023, pero hasta la fecha no funciona debido a que el referido colegiado no está conformado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Integrantes del Consejo de Seguridad Social

La nueva entidad deberá estar integrada por representantes del sector oficial: el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo; el ministro de Economía, Fernández Valdovinos; la ministra del Trabajo, Mónica Recalde.

También formarán parte del consejo un representante de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), gremio que ya tiene su terna de candidatos; un representante de los jubilados y uno de los trabajadores, pero en estos dos últimos continúa la discusión en torno a como se llevará a cabo la elección.

Lea más: Superintendencia de Jubilaciones: sin reglamentación ni consejo

Una de las funciones del consejo es elevar a consideración del presidente de la República la terna de candidatos para la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que se encargará de supervisar a las cajas de jubilaciones y pensiones públicas y privadas, que en su mayoría actualmente registran problemas financieros y, entre estos, resaltan la Caja Fiscal y la Caja Municipal.

Decreto que reglamenta sistema de elección

El MTESS estaría estableciendo en el proyecto de decreto reglamentario que el sistema de elección del representante de los jubilados será mediante el voto por representación y esto motivó a la Unión de Jubilados a solicitar tiempo hasta el próximo lunes 7 para la presentación de un método alternativo de elección, según explicó Halley tras la reunión con la viceministra López.

Halley reiteró que no están de acuerdo con el sistema que pretende impulsar el Ministerio de Trabajo, porque se basa en una figura que no está regulada en nuestra legislación como es el voto por representación y de concretarse, dejará a unos 70.000 jubilados sin posibilidad de sufragar, lo que señaló es inconstitucional.

Lea más: Grado de inversión: esperan que superintendencia y reforma paramétrica de Caja Fiscal reduzcan riesgos fiscales

Sostuvo que bajo la figura del voto por representación solo podrán elegir al representante unas 11.000 personas, que son miembros de las diversas asociaciones de jubilados existentes. “Queremos que se respete el derecho al sufragio de cada jubilado, viva donde viva y tenga los años que tenga”, afirmó Halley.

Explicó que lograron con la viceministra una especie de cuarto intermedio para presentar el próximo lunes, de manera formal, el nuevo sistema de elección.

Nombramiento de un interino

Dijo que no quieren ser el palo a la rueda y trancar el funcionamiento de un organismo de control como es la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que cada vez se necesita más.

Halley indicó que la propuesta que formalizarán el próximo lunes es que el Ejecutivo, en uso de sus facultades, designe a un representante de los jubilados en el Consejo de Seguridad Social en forma interina, por un plazo de entre tres a seis meses, y en este periodo que se realice la elección directa del representante definitivo.

Lea más: Caja Fiscal: sin reforma y el déficit sigue aumentando

“Pedimos hasta el lunes para presentar la propuesta y entiendo que, si llegamos a un acuerdo, eso se remitiría al Poder Ejecutivo y ahí tendrían la cancha abierta para designar a un interino”, indicó Halley.

Con respecto a que también se necesita la elección de un representante del sector de los trabajadores para integrar el consejo, Halley no quiso opinar y puntualizó que a ellos les compete el sector de jubilados y, en ese contexto, insistió en que el que sea designado no tenga techo de vidrio, sea técnico, idóneo y no funcional a los intereses de cada gobierno como ocurre actualmente en el consejo del Instituto de Previsión Social (IPS).

Lea más: En 6 minutos, Diputados sanciona autoasignación de G. 3.500 millones para “jubilación vip”

Al respecto se le preguntó si no se corre este riesgo con el nombramiento de un interino, a lo que afirmó que sí, pero que consideran que es el menor de los males, porque el peor es nombrar ya a un definitivo que se quedará por cinco años y que sea nuevamente un funcionario del gobierno.

Ultimatum de Fernández Valdovinos

El ministro de Economía Fernández Valdovinos, que es uno de los integrante del referido consejo, a fines del mes de agosto había lanzado un ultimatum a los jubilados y trabajadores, porque no habían designado aún a sus representantes para el Consejo de Seguridad Social.

Lea más: Superintendencia de Jubilaciones: Fernández V. lanza ultimátum a jubilados y trabajadores

Sostuvo que la ley está en vigencia y que para algunas cuestiones tiene un año de plazo para su implementación, por lo que el consejo empezará a funcionar con cuatro de los seis miembros previstos.

Lo afirmado en esa oportunidad por el ministro de Economía contradice el compromiso del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, que a través de la ministra de Trabajo, que también formará parte del consejo, había asegurado que el organismo no funcionaría sin la totalidad de sus miembros.