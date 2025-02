Informalidad laboral: ¿Cuáles son las estrategias del gobierno para combatir esta problemática?

En un taller sobre Políticas de Empleo y Combate a la Informalidad, organizado por la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue abordado ayer la problemática de la informalidad laboral y la evasión de las empresas. A lo que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) expuso una línea de estrategias para poder combatir estas problemáticas.

La simplificación de trámites, así como el fortalecimiento de la fiscalización, los incentivos a la formalización y la capacitación laboral conforman algunos de los puntos centrales de la estrategia, detalló la viceministra de Empleo y Seguridad Social, Verónica López.

Lea más: Alta informalidad laboral en Paraguay: un perjuicio a la economía y a los mismos trabajadores

El evento contó con la participación de dirigentes de la CUT-A y otras organizaciones sindicales, además de los representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan José Guilarte y Aram Cunego

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El empleo informal sigue afectando a más del 60% de la población trabajadora del país que incluye a empleados y obreros públicos, así como del sector privado, trabajadores domésticos que no aportan al sistema de jubilación o pensión, independiente de la situación de la empresa donde trabaja. Esta cifra del empleo informal incluye además, a los patrones o empleadores y trabajadores por cuenta propia, cuya empresa no está inscripta en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), así como trabajadores familiares no remunerados, independientemente de que la empresa donde trabaja tenga o no RUC, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Lea más: El 63% de las personas ocupadas en 2022 estaban en la informalidad, según INE

“La participación activa en las mesas de diálogo y la presentación de propuestas son fundamentales, porque el compromiso del Gobierno con el empleo es firme y constante”, destacó al viceministra Verónica López

Estrategias del Mtess

Entre las medidas concretas que ya se están implementando para erradicar la problemática del empleo informal, la viceministra citó la simplificación de trámites entre el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Previsión Social para agilizar la formalización de inscripciones obrero-patronales, a fin de facilitar las gestiones y contratiempos a los que quieren formalizarse.

Por otra parte, también detalló que están fortaleciendo la optimización de la intermediación laboral mediante la plataforma EmpleaPy, donde se busca conectar a las empresas que ofrecen empleos con los buscadores.

La viceministra también detalló que se está avanzando en una profesionalización de los procedimientos de fiscalización laboral y en un nuevo enfoque de las capacitaciones, a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y SINAFOCAL, para responder a las necesidades de formación de cada localidad del país.