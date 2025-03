Pasajeros denuncian “oferta irresponsable” de servicio de buses hecha por diputados cartistas

El diputado, aliado del cartismo, Jatar “Oso” Fernández, y el legislador por Itapúa, Sebastián Remesowski (ANR, HC), lanzaron esta semana la propuesta de circulación de buses con pasaje gratuito como “solución” al problema del transporte público. El primero propone un servicio nocturno para ciudades del departamento Central, como Limpio, Luque, San Lorenzo, Ñemby, San Antonio y Villa Elisa, mientras que el segundo lo propone para estudiantes de Encarnación, según la promoción que publicaron en las redes sociales, que fue criticado por los pasajeros.

La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) emitió un comunicado en el que cuestiona esos “servicios”, a los que consideran peligrosos e irregulares, porque los parlamentarios deberían centrarse en garantizar un transporte público digno, en vez de humillar a los pasajeros y pasajeras con este tipo de propuestas.

“Diputados cartistas proponen la circulación de buses con pasaje gratuito como supuesta solución al problema del transporte público. Justamente, forman parte del partido político que, desde hace más de setenta años, no ha sido capaz de garantizar un servicio de transporte público digno. ¿Tenemos que agradecer este parche que ofrecen, que nada tiene que ver con una política pública de transporte? ¿Olvidan que son parte del gobierno?”, lamentó Opama.

Resaltaron que poner buses en circulación por unos días y en ciertas horas, en algunas zonas, ni siquiera se acerca a algo que se parezca a una solución. “Ni hablemos de lo irregular y peligroso. Por ejemplo, si ocurre un accidente, ¿quién se hace responsable?”, preguntaron.

Instan a autoridades a no permitir tamaña irresponsabilidad

Desde Opama también instaron a las autoridades del Estado paraguayo, a través de los gobiernos central y local, a no permitir que este anuncio se concrete, ya que hay reglas que se deben cumplir para ofrecer un servicio público. Aunque el cartismo se sienta exonerado de cumplir las leyes en esta República, deberían acatarlas., advierten.

Destacaron que es obligación del Estado impulsar políticas públicas y sancionar la oferta irresponsable de los buses de la ANR, los cuales están siendo lanzados como una burla a los pasajeros. “¡La movilidad es un derecho! Exigimos un sistema de transporte público eficiente”, manifiestan.

La organización también se preguntó si los impulsores de esta iniciativa, los diputados Jatar Fernández para el departamento Central y Sebastián Remesowski para Encarnación, ¿pretenden cumplir con los derechos laborales de los choferes? ¿Pagarán seguros? ¿Cómo pretenden cubrir el costo operativo?, interrogan.

“El transporte no se trata solo de poner combustible. ¿De dónde saldrá el dinero? ¿Es lícito o no? ¿Lo investigará la Seprelad? Las preguntas pueden seguir, pero más allá de las respuestas, tenemos claro que este no es el camino”, apunta Opama.

Además, manifestaron que los diputados en cuestión, como legisladores, deberían estar estudiando el anteproyecto de reforma del transporte público y los otros cinco proyectos sobre transporte ya presentados, así como contralores del cumplimiento de la calidad actual del servicio, que garantice el derecho a la movilidad de la ciudadanía.

“Aprovecharse de la necesidad de la gente para tratar de tapar la ineficiencia como gobierno y como legisladores es una canallada más. Esto que ofrecen no son simples itinerarios, son peligrosos caminos para evadir la responsabilidad de ser gobierno”, concluyen.