Reconocida firma proveedora de “core bancario” se baja de licitación del BNF

El Banco Nacional de Fomento (BNF), presidido por Manuel Ochipintti, se encuentra en proceso de renovación del software central que gestiona sus operaciones esenciales, como cuentas, transacciones, préstamos, gestión de clientes, etc. Eso, a través del llamado a licitación para “adquisición, implementación, desarrollo y evolución del sistema “core bancario” para el BNF” (ID 445258), cuya apertura de ofertas se prevé para el próximo jueves 13.

Esta semana, la institución defendió su licitación y la importancia del servicio a adquirir, cuyo precio de referencia se estableció en G. 146.000 millones, alegando, entre otros, que un “core bancario” “impacta directamente en la eficiencia, seguridad y modernización de los servicios financieros”.

También defendió el precio de referencia del llamado, cuyo cálculo tuvo como base los presupuestos preliminares suministrados por determinadas compañías del rubro. Al respecto, el BNF respondió vía email a ABC diciendo que se quiere asegurar una “competencia justa” entre los oferentes y que por tal motivo se realizó una consultoría previa, a cargo de Ernst & Young Paraguay (por G. 1.331 millones), que elaboró los términos de referencia de la convocatoria, incluyendo dicho listado de empresas que podrían participar de la licitación.

El banco público señaló que con la contratación de esa consultoría se buscó “optimizar recursos públicos, garantizar la idoneidad tecnológica, fortalecer la transparencia e independencia”.

Multinacional informó que no participará del llamado del BNF

Sin embargo, al parecer no todas las empresas que participaron de ese proceso previo están convencidas de que habrá una “competencia justa” en la licitación. Al menos eso se puede concluir de la respuesta de una de ellas, que informó a ABC: “Desde Bantotal, luego de haber leído las bases del llamado, decidimos no participar de la convocatoria”.

Bantotal es una multinacional uruguaya, reconocida en toda la región por destacarse en la provisión de”core bancario” y afines, y formó parte del listado de invitadas a participar de la licitación del BNF. En la nómina estuvieron, además, ITTI (de ueno holding), Datapro, Oracle, Temenos, Stefanini Group (TOPAZ) e Infocenter (SAP).

Nuestro diario envió consultas a varias de estas compañías, para acceder a los detalles de sus propuestas preliminares (ver matriz económica) y la respuesta recibida fue la de Bantotal.

Propuestas económicas, de 4 a 38 millones de dólares

Precisamente, uno de los aspectos llamativos de esta licitación es la matriz económica en la que se basó el cálculo de precio de referencia. Es que los valores oscilaron entre US$ 4,1 millones y US$ 38,5 millones.

En orden ascendente, se observa que Datapro propuso el presupuesto más bajo, de entre US$ 4.100.000 y US$ 5.125.000; en tanto que Stefanini Group (TOPAZ), la suma de US$ 10.516.000.

Luego, Oracle propuso US$ 13.916.244 y seguidamente se encuentra el monto presupuesto por Bantotal, de US$ 16.342.800.

Infocenter (SAP) continúa la nómina, con su oferta por US$ 17.752.284; seguida por ITTI, US$ 20.730.000.

Finalmente, la empresa que “tiró arriba” los números es Temenos, con su propuesta de US$ 38.587.678. Por este monto, el promedio terminó en US$ 18,5 millones, utilizado como precio de referencia de la licitación.

Con información detallada, podrían cambiar ofertas

No obstante, los documentos del llamado aclaran que “los rangos y cifras son referenciales, considerando los módulos mencionados en el RFI (siglas en inglés de “solicitud de información”), las funcionalidades, el número de sucursales, empleados y clientes. Los rangos y valores consignados pueden ser ajustados de manera importante a la baja, siempre y cuando se realice un relevamiento de información con mayor detalle”.

Eso explicaría que algunas propuestas duplican o triplican a otras, tanto en precio como en plazo, lo que indicaría la falta de definición clara de los requisitos en esa etapa del proceso.