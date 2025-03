Tasa del BCP, sin cambios frente a una inflación controlada y crecimiento estable

En este contexto, el 21 de marzo de 2025, el Comité de Política Monetaria (CPM) decidió mantener la tasa de referencia en 6,00% anual, nivel en el que se encuentra desde marzo de 2024. De acuerdo con el comunicado de prensa del CPM, la decisión de mantenerla respondió a factores tanto locales como internacionales.

En el plano doméstico, el comité destacó que los indicadores de actividad económica mantienen una dinámica positiva. Con relación a los precios internos, la inflación interanual fue de 4,3% en febrero. Asimismo, las expectativas de inflación para el horizonte de política monetaria se encuentran dentro del rango meta, el cual fue ajustado desde 2025 a 1,5% - 5,5%. Previamente, dicho intervalo se encontraba entre 2,0% y 6,0%.

A nivel internacional, uno de los aspectos que analiza el CPM para determinar la tasa de política monetaria son los precios de los principales commodities agrícolas. Estos mostraron una disminución respecto al mes anterior, debido a las mejores perspectivas de oferta y a la previsión de una menor demanda mundial, consecuencia de las mayores restricciones al comercio global.

A saber, en la primera quincena de marzo de 2025, conforme con datos de la Bolsa de Chicago (CBOT), la cotización promedio de los granos de soja fue de US$ 360,0 por tonelada, la del trigo de US$ 203,4 por tonelada y la del maíz de US$ 182,2 por tonelada. Al comparar estos valores con los registrados en la primera quincena de febrero, se observan caídas intermensuales del 6,6%; 6,1%; y 8,1%, en cada caso.

Además, otros factores que considera el CPM son las recientes decisiones de las principales economías a nivel mundial, las cuales adoptaron enfoques diferentes respecto a su política monetaria. En Estados Unidos, la Reserva Federal (FED) decidió mantener en marzo la tasa de interés de los fondos federales en el rango objetivo de 4,25% (límite inferior) a 4,50% (límite superior), nivel vigente desde diciembre de 2024. Esta decisión se tomó en un contexto de desaceleración inflacionaria, que en febrero se ubicó en 2,8% interanual, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado (2,9%).

En la Zona Euro, el Banco Central Europeo (BCE) decidió en marzo reducir en 25 puntos básicos los tres tipos de interés oficiales (facilidad de depósito; operaciones principales de financiación; y facilidad marginal de crédito). Específicamente, la tasa aplicable a las principales operaciones de financiación quedó en 2,65%. De acuerdo con la nota de prensa del BCE, la decisión tuvo en cuenta diversos factores, entre ellos destaca el proceso de desaceleración de la inflación, que se situó en 2,3% interanual en febrero (2,5% en enero), en línea con lo esperado.

En contraste, el Banco Central de Brasil (BCB) incrementó la tasa Selic a 14,25%, lo que representa un aumento de 100 puntos básicos. Conforme al acta del Comité de Política Monetaria (COPOM), esta medida responde a presiones inflacionarias persistentes, que superan el rango meta de 1,5% a 4,5%. En particular, la inflación interanual en febrero alcanzó el 5,1%. Al tiempo que las proyecciones de inflación para 2025 y 2026 se ajustaron al alza, para ubicarse en 5,7% y 4,5%, respectivamente.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.