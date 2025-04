Hay escasez de cemento en el mercado, según distribuidores y constructores: Esto dice la INC

Constructores y distribuidores de cemento a nivel nacional manifestaron hoy su preocupación por la escasez del vital insumo del sector de la construcción, ya que afirman que tanto las cementeras privadas como la Industria Nacional del Cemento (INC) no están satisfaciendo las necesidades del mercado.

En este sentido, algunos constructores que contactaron con este diario señalaron que deben pagar entre G. 2.000 y G. 3.000 más por cada bolsa para poder acceder al producto. Incluso mencionaron que Cementos Concepción (Cecon), del grupo Cartes, estaría priorizando la entrega del producto en las grandes obras, lo que estaría afectando la provisión.

“Ante la escasa producción de la INC, prácticamente nos obligan a comprar a las contratistas del Estado de Cecon, pero aun así no podemos acceder al producto”, expresó uno de los constructores que nos contactó esta mañana.

ABC realizó esta mañana un sondeo con los distribuidores, quienes confirmaron que efectivamente hay una falta del vital insumo en el país.

“Necesitamos del cemento para trabajar”

Nelly Vázquez Portillo, distribuidora del producto en Ciudad del Este, señaló que ante esta situación incluso solicitaron al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la autorización para importar el producto, pero no están recibiendo respuesta. “Nosotros necesitamos del cemento para trabajar”, expresó.

Orlando Duarte Scavone, otro distribuidor de Caaguazú, enfatizó que el cemento de la INC está en falta, ya que prácticamente no están haciendo entregas. “Según ellos, no nos están entregando el producto por falta de materia prima (clínker) y algunos problemas con el horno (de Vallemí)”, expresó.

A su turno, Conrado Valenzuela, distribuidor de materiales de construcción en Asunción, resaltó que efectivamente hay menos cemento, pero que por ahora los precios se mantienen. “Hay menos producción en dos fábricas: INC y Cecon. Otro motivo podría ser que las rutas se están construyendo con hormigón”.

La primera carretera que actualmente se construirá con hormigón y que está en etapa de inicio es el tramo de la ruta PY05 que conecta Pozo Colorado con Concepción.

Silvino Cardozo, distribuidor de Villarrica, resaltó que el cemento de la INC prácticamente no está disponible en el mercado, y que solo algunos productos están siendo entregados por Yguazú y Cecon, lo que ha provocado un aumento de los precios. “Dijeron que en Paraguay ya no iba a haber escasez de cemento”, expresó.

INC admite que no está entregando el producto

ABC también contactó al presidente de la INC, Gerardo Guerrero Agusti, para consultarle sobre la escasez de cemento. Guerrero señaló que la empresa estatal realizó la parada anual programada del horno de Vallemí para su mantenimiento, por lo que no estaba produciendo clínker (principal insumo del cemento).

En este sentido, explicó que, ante esta situación, estaban produciendo en la planta de Villeta con el clínker que la cementera adquirió de otra empresa, el cual estaría llegando mañana a la fábrica para reactivar la producción y realizar el despacho nuevamente a partir del miércoles.

El titular de la INC enfatizó que no tienen reclamos oficiales de sus clientes, excepto algunas reprogramaciones esporádicas de entrega. “La semana pasada y la antepasada tuvimos una pequeña reducción en la entrega de cemento, pero eso se regularizaría esta semana, a partir del miércoles. La próxima semana comenzaríamos a entregar de forma normal”, expresó.

“Habría que ver si el faltante del producto es real”

El presidente de la cementera pública también indicó que no tiene información sobre la situación de entrega de las demás fábricas (Yguazú y Cecon), pero admitió que si estas fábricas no entregan la cantidad que el mercado necesita, se tendría que importar, ya que la INC hoy abastece solo entre el 33% y el 35% del mercado, pudiendo aumentar “solo un poco más”.

“Más que eso, sería irresponsable de nuestra parte decir que vamos a cubrir todo el mercado, porque este es un mercado competitivo y compartido, y nosotros somos un jugador más en el mercado hoy en día”, expresó.

Asimismo, puso en duda de que el faltante denunciado sea real. “Habría que ver, en realidad, si el faltante del producto es real, porque el mercado tiene una oferta de 44 millones de bolsas y el consumo es apenas de 32 millones de bolsas. No puede ser que una o dos semanas de variaciones o algunos números hagan tambalear el mercado. Creo que es más bien una cuestión especulativa. Hay que tener en cuenta que esto es una cuestión comercial; el cliente va a querer jugar su partida, va a querer jugar con el precio, y evidentemente, este tipo de situaciones hace que empiecen a especular con esos aspectos”, expresó.