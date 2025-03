INC sigue comprando clínker, pese a que gasta millones para producirlo

La Industria Nacional del Cemento (INC), dirigida por Gerardo Guerrero Agusti, volvió a adjudicar un llamado por la vía de excepción para adquirir clínker, el principal insumo que utiliza la estatal para la producción de cemento.

La empresa estatal adjudicó la provisión por un monto máximo de 30.000 toneladas del citado producto por G. 32.880 millones (contrato abierto), a la firma Monte Alegre S.A., representada por Emanuelle Maedy Hoeckle Alfaro, según el contrato que se había firmado el 13 de febrero pasado.

Resulta llamativo que la cementera estatal siga importando este vital insumo, después de millonarias inversiones en su planta de Vallemí para aumentar la producción. Además, porque dispone de piedra caliza (materia prima del clínker) para casi 1.000 años, según los técnicos.

Sin embargo, sigue adquiriendo el producto de diferentes proveedores, a pesar de los millonarios recursos destinados a la producción de clínker. De hecho, la INC adjudicó en noviembre del año pasado la compra de 60.000 toneladas de pet coke o coque de petróleo, que es el combustible que emplea la estatal en el horno de clínker de su fábrica de Vallemí.

Detalles de la compra de pet coke

El titular de la cementera del Estado adjudicó la compra de coque a la empresa GT Scientific S.A., dirigida por Christian Aldo Harrison Paleari, y cuyo beneficiario final es también Robert Harrison Paleari, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), según los datos proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la ley de acceso a la Información Pública.

El monto de la adjudicación fue de US$ 16.500.000, lo que significa que pagarán un precio de US$ 275 por tonelada del producto, una importante reducción respecto al valor que venía abonando la cementera pública por este insumo. El contrato fue firmado el 25 de noviembre del año pasado.

La empresa de los Harrison debe proveer coque a la INC un combustible derivado del petróleo, para que pueda producir clínker. Fuentes extraoficiales de la estatal informaron a este diario que el producto no habría llegado, por lo que la INC debió apurar su compra de clínker.

Sin embargo, tanto la empresa GT Scientific S.A. como la INC aseguraron que el producto fue entregado en tiempo y forma entre enero y febrero de este año. La proveedora indicó a ABC que el 22 de enero de 2025 arribó el primer convoy con barcazas con 32.975 toneladas de pet coke, distribuidas en 22 barcazas, encontrándose la cantidad dentro de la tolerancia logística (de +/-10%) que acordó en el contrato correspondiente.

Destacó que la descarga, tarea que realizó la INC, comenzó el 24 de enero de 2025 y finalizó el 25 de febrero, con un ritmo de descarga promedio de 1.000 toneladas por día. “GT Scientific ha colaborado operativamente con la INC para que la descarga se realice dentro del tiempo establecido y de la forma más eficiente posible, cumpliendo así con la entrega en tiempo, forma y calidad, de acuerdo al contrato firmado con la INC”, destacó la empresa.

¿Por qué compra clínker la INC? La respuesta del titular de la empresa

El presidente de la INC, Gerardo Guerrero, señaló en entrevista con ABC que el coque llegó y que parte de esa carga ya están utilizando para la producción de clínker, que a su criterio está “en niveles normales”. Asimismo, indicó que ya realizaron el pago parcial por 20.000 toneladas del producto, queda pendiente el desembolso por 10.000 y posteriormente, se prevé la entrega y pago de las otras 30.000 toneladas, en el segundo semestre de este año.

Cuando se le consultó por qué siguen adquiriendo clínker si están produciendo con normalidad, manifestó que es para “un stock de seguridad”, debido a que la capacidad de molienda de la INC “es mucho mayor que nuestra capacidad de producción de clínker”.

Sin embargo, según los datos de fuentes cercanas a la institución, en la planta de Villeta los molinos de la estatal paran constantemente por problemas técnicos y, además, la INC ya no alcanza a producir clínker en su capacidad máxima. Según la Contraloría, la estatal tiene una capacidad nominal de producción de 600.000 toneladas de clínker, pero, de acuerdo con los datos oficiales, el año pasado la INC solo generó 408.769 toneladas frente a las 271.417 toneladas de 2023. Aunque hubo un aumento del 51%, no se llegó al 100% de su capacidad, hecho que le obliga a seguir comprando el insumo.

Además, que la INC continúe comprando clínker evidencia el fracaso de la “inversión” de US$ 80 millones, provenientes de la colocación de bonos soberanos, en la estatal, tanto en su planta de Villeta como en la de Vallemí, realizada principalmente durante el gobierno de Horacio Cartes.

Con esa inversión, la estatal debería estar produciendo suficiente clínker en Vallemí, pero debido a su baja producción no logra despachar las 90.000 bolsas de cemento por día, como había prometido y, con suerte, solo entrega entre 35.000 y 50.000 bolsas diarias. Hasta diciembre, la estatal debía 1.200.000 bolsas a sus clientes.