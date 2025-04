Cementera afirma que no hay escasez de cemento: “La capacidad de producción nacional es más que suficiente”

Distribuidores y constructores del país están preocupados por la escasez de cemento, indicando que las cementeras, tanto privadas como la INC, no están cubriendo la demanda. Una de las fábricas salió al paso y señaló que “la capacidad de producción nacional es más que suficiente”, por lo que no hay faltante del producto.