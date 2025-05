Ferreira exige transparencia sobre fondos no ejecutados de Itaipú en 2024

En su nueva aclaratoria, Itaipú afirmó que es falso que no exista aprobación de un presupuesto por tres años. Según la entidad, la Resolución del Consejo de Administración (RCA) 018/2024 del 9 de mayo aprobó el Presupuesto Económico Global para los ejercicios 2024, 2025 y 2026, así como la posibilidad de transferir saldos no ejecutados de un año a otro.

Sin embargo, el extitular de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, cuestionó la validez práctica de esa afirmación. “No volvieron a acercar el documento según el cual aseguran que hay 1.950 millones de dólares para el Paraguay. Es indispensable que envíen el cuerpo completo de la Resolución del Consejo del 9 de mayo para analizar”, indicó.

El Ing. Ferreira advirtió que, según lo que se conoce, no hay certeza de que el monto mencionado haya sido trasladado efectivamente. “En el encabezado hablan de un transporte anual eventual. ¿Dónde está el documento que dice que el monto no utilizado por Paraguay en 2024, que Itaipú traslada al 2025?”, preguntó.

“En el único documento numérico visible en la web brasileña, que es el Presupuesto 2025, no se observa ese remanente”, agregó.

Itaipú: ¿cuál es la metodología?

Itaipú sostiene que los fondos no ejecutados no se pierden, sino que se trasladan al año siguiente, y que eso complementa el presupuesto inicial. Pero Ferreira insiste en que esa afirmación requiere pruebas. “Mientras no se reconozca que hay un saldo mayor para Paraguay y otro menor para Brasil, no se puede avalar cuánto vendría realmente ni si cada parte tiene garantizado su 50%”, enfatizó.

Además, pidió que den a conocer la metodología para el “transporte anual eventual”, que menciona Itaipú.

Por otro lado, Itaipú negó haber perdido recursos por variaciones monetarias y afirmó que en 2024 registró un resultado financiero positivo de US$ 170,6 millones, incluyendo US$ 91 millones por efecto neto favorable de dichas variaciones. También informó que su resultado contable fue de US$ 443 millones.

A eso, el Ing. Ferreira respondió con dureza: “Ellos deben explicar ese rubro por separado, porque es un activo circulante o líquido. Ésos sí producen pérdidas financieras inmediatas y reales cuando se deprecian por diferencia cambiaria. No pueden meter todo en una misma bolsa”.

El ex titular de la ANDE advirtió que las cifras globales pueden ocultar una situación preocupante. “Otras ganancias y pérdidas cambiarias, como la valoración de activos fijos o pasivos, pueden enmascarar esa pérdida real y monetaria. Pero eso no significa que la pérdida real no exista”, afirmó.

Ferreira también puso sobre el tapete otro dato importante: “si el Paraguay no ejecutó gastos socioambientales por alrededor de US$ 300 millones... va tener saldo positivo”.

Lo más grave, según su análisis, es la falta de explicación del destino de los fondos. “No explican por qué la plata no vino al Paraguay, si, según ellos, ya era plata destinada al Paraguay. ¿Por qué se perdió innecesariamente más de 209 millones de dólares por dejar la plata en reales?”, insistió.