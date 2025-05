Deuda pública: se pagó US$ 731,6 millones para cumplir con acreedores

La deuda pública total al mes de marzo, que incluye los compromisos asumidos por instituciones de la administración central y de las entidades descentralizadas, alcanzó US$ 19.023,4 millones, que representa 41,2% del producto interno bruto (PIB).

El monto aumentó US$ 940,2 millones en comparación con diciembre del año pasado, cuando el ejercicio 2024 había cerrado con un saldo de deuda de US$ 18.083,2 millones, 40,7% del PIB.

Los datos del MEF indican que para cumplir con los acreedores, organismos financieros internacionales y tenedores de bonos del Tesoro, el Estado destinó US$ 731,6 millones en el primer trimestre del año.

Según el informe de la cartera, en enero pagaron US$ 52,4 millones, en febrero US$ 113,8 millones y en marzo US$ 565,4 millones.

Los pagos correspondientes a la administración central ascienden a US$ 629,6 millones y a las entidades descentralizadas US$ 102 millones.

El monto abonado de enero a marzo representa un aumento de 36,8% con respecto al ejecutado en el mismo periodo del año pasado, cuando totalizó US$ 534,5 millones.

Endeudamiento vía bonos soberanos

La operación incluye la amortización de capital y el pago de intereses, que va creciendo cada año debido a la emisión de bonos del Tesoro en el mercado internacional.

En febrero, el gobierno realizó la última colocación de bonos soberanos en el mercado internacional, por US$ 1.200 millones y, en marzo, la primera colocación de bonos en el mercado local por el equivalente a US$ 32,6 millones.

Además, están programados otras tres colocaciones de bonos en el mercado paraguayo y para eso, el MEF tiene aún disponibles títulos de deuda por US$ 155 millones.

También gestiona préstamos por US$ 1.580 millones, parte de los mismos ya está a consideración del Congreso para su aprobación y, la otra parte, en trámite con los organismos financieros internacionales.