Sin gasoil y sin transparencia: Petropar sigue sin publicar últimas adendas con firma catarí

Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, continúa sin publicar las dos últimas adendas firmadas con la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Con estas adendas, se ampliaron los plazos de entrega de gasoil por parte de la firma extranjera.

En el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) están publicadas cuatro de las seis adendas firmadas con Doha Holding Group LLC, una empresa desconocida en el rubro de los combustibles al momento de la adjudicación y que no fue sometida a evaluaciones técnicas ni financieras, como lo exige la Ley Nº 7021/22 de Contrataciones. La firma aún no ha cumplido con el suministro de las 100.000 toneladas métricas de gasoil, cuyo valor asciende a US$ 61 millones.

Las dos últimas adendas, mediante las cuales Petropar extendió los plazos de entrega —primero hasta el 30 de abril y luego hasta finales de mayo, aunque esta última fecha no fue oficializada— siguen sin ser publicadas. Estos documentos también deben ampliar el plazo de vigencia de la garantía de fiel cumplimiento, por 3.050.000 dólares, que la firma presentó como declaración jurada con la firma de Khalifa Hamad Al-Thani.

Falta de transparencia en Petropar

Esta falta de transparencia, bajo el amparo del “procedimiento especial” de contratación, que permite la publicación posterior de documentos, ha dificultado que la ciudadanía realice un seguimiento en tiempo real de las adquisiciones públicas. En este caso, la demora en la publicación de las adendas impide conocer los detalles de las últimas prórrogas otorgadas.

A pesar de reiteradas consultas a través de la Dirección de Comunicaciones y a los directivos de la estatal, Petropar no ha informado la fecha exacta de la última prórroga. La última información otorgada indicaba que el plazo vencía en abril, y que posteriormente se firmó una nueva extensión, pero sin brindar detalles.

Compra “urgente” lleva casi ocho meses, pero el gasoil no llega

El contrato original fue firmado el 30 de septiembre de 2024, con un vencimiento previsto para el 30 de noviembre del mismo año, ya que se trataba de una compra “urgente por oportunidad”. Desde entonces, el contrato ha sido prorrogado sucesivamente: primero hasta el 31 de diciembre, luego hasta el 31 de enero, el 28 de febrero, el 31 de marzo, y finalmente el 30 de abril. Según la estatal, la última prórroga, la sexta, extiende el contrato hasta finales de mayo, aunque sin precisar la fecha.

Cuando se publicaron las primeras cuatro adendas —meses después de su aprobación—, la DNCP aclaró que dicha publicación no implicaba una aprobación ni convalidación de los actos administrativos involucrados, al tratarse de atribuciones exclusivas de Petropar.

Fuentes extraoficiales indican que la no publicación de las últimas dos adendas podría deberse a la falta de documentaciones respaldatorias por parte de la estatal.

De hecho, al autorizar la publicación de las primeras cuatro adendas, la DNCP cuestionó que Petropar solo se haya limitado a extender la vigencia del contrato sin establecer un cronograma de entrega, lo cual contraviene lo establecido en la Ley Nº 7021/22 y sus reglamentaciones. Según el organismo, al extenderse la vigencia contractual, también debía ampliarse el plazo de ejecución.

Sin embargo, Petropar respondió que los plazos de entrega son “imposibles de determinar”, y que el combustible puede entregarse en cualquier momento mientras dure la vigencia del contrato. A pesar de esto, los plazos originalmente establecidos para la provisión del gasoil vencieron entre octubre y noviembre del año pasado.

En este sentido, el artículo 67 de la Ley 7021 establece que solo puede modificarse hasta un 20% del monto o plazo del contrato, y únicamente si existen circunstancias imprevistas que no otorguen ventajas frente a las condiciones originales, lo que Petropar también habría violado para beneficiar a la firma foránea, vinculada al hijo del presidente de la Conebol, AlejandroDomínguez.