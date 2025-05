Productores de soja enfrentan complejo escenario comercial e instan a “mirar hacia nuevos mercados”

La Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) reiteraron su preocupación ante el escenario “adverso” que están enfrentando los productores de soja. Señalaron que mientras en el sector arrastran varios años de precios internacionales a la baja, el “premio” o descuento que aplicado por las multinacionales o empresas exportadoras a los agricultores al momento de la comercialización se ha incrementado.

Recordaron que el premio es la diferencia entre el precio internacional de referencia y el valor que finalmente recibe el agricultor de las multinacionales al momento de comercializar la soja. Añadieron que este descuento se aplica en concepto de costos operativos como el procesamiento en silo, fletes terrestres y fluviales, puertos y otros gastos logísticos.

“Factores como el aumento del precio del combustible o el bajo nivel del río Paraguay, que obliga a transportar menor carga por viaje, pueden encarecer el flete. Sin embargo, los descuentos no disminuyen cuando las condiciones mejoran y generan desconfianza”, enfatizaron. Señalaron que el premio pasó de niveles de US$ 40 por toneladas a US$ 60 por tonelada, aunque “sin justificación clara”.

Desde el sector productivo recalcaron que el productor ya no está en condiciones de asumir descuentos tan elevados, que se suman a los efectos de las sequías recurrentes, los bajos precios internacionales y la suba generalizada de insumos. “Se deja a los agricultores con escasa capacidad para cumplir sus compromisos financieros, atender sus necesidades y continuar invirtiendo en el campo”, añadieron.

Fluctuación de los precios internacionales

Aurio Frighetto, de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, señaló que además de la cotización internacional, la fluctuación de los precios también responde a los cambios impositivos en Argentina, que es el principal destino de la soja paraguaya.

“Antes del Gobierno de Milei, las industrias argentinas pagaban impuestos elevados y optaban por la soja paraguaya. Hoy, con la reducción de tributos, perdimos ese atractivo y pareciera que nos ven solo como un depósito”, cuestionó.

Mirar hacia nuevos mercados

Frente a este complejo escenario comercial, desde el sector productivo enfatizaron en la necesidad de abrir nuevos destinos de comercialización para los granos paraguayos. “Deben ser mercados más competitivos y con mayor equilibrio en las condiciones de negociación”, se resaltó.

Se advirtió igualmente que la expansión de la producción global está generando un mercado con mucha oferta y pocos compradores, lo que presiona aún más los precios a la baja. En ese contexto, los gremios consideran prioritario diversificar destinos de exportación.