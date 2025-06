Tesoro transfirió 15,2% más de recursos para financiar el gasto público

Como cada mes, el informe de la cartera de Economía y Finanzas detalla las transferencias que realiza el Tesoro Público a las instituciones para la ejecución de gastos presupuestados.

El informe incluye datos sobre ingresos tributarios y otros ingresos, la distribución de los ingresos, la asignación de recursos financieros, las transferencias realizadas y los valores fiscales.

Según el detalle, entre enero y mayo del presente año los ingresos tributarios alcanzaron G. 17,8 billones (US$ 2.258,6 millones al cambio vigente), monto que representa un aumento de G. 1,4 billones, 9,1% más con relación al mismo periodo del año pasado.

A esto se suma que los organismos y entidades del Estado realizaron en mayo aportes intergubernamentales por G. 53.857 millones, acumulando al quinto mes la suma de G. 259.029 millones (US$ 32,7 millones), equivalente al 30,3% del plan financiero previsto bajo este concepto.

En esa línea, las transferencias efectivas alcanzaron G. 209.896 millones, considerando que G. 49.133 millones corresponden a la compensación de deudas entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar).

También las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá ingresaron entre enero y mayo recursos por US$ 220,8 millones, que implica una variación de 9,6% más que el año pasado.

En mayo, Itaipú transfirió en concepto de royalties US$ 20,4 millones y en concepto de compensación de energía ingresó US$ 12,8 millones, mientras que Yacyretá no realizó ningún aporte.

Aumento del gasto público

Con relación al gasto, el informe señala que al cierre de mayo la Tesorería General transfirió a las instituciones recursos por G. 24,4 billones (US$ 3.112,1 millones), monto que representa un aumento de 15,2% con relación al mismo lapso del año pasado.

El referido porcentaje equivale a G. 3,2 billones más de recursos transferidos al quinto mes del año, para que las entidades públicas ejecuten un mayor presupuesto.

La cartera explica que esta variación se da, principalmente, por el aumento de pagos por inversiones, transferencias, deuda y servicios personales.

Según los datos, las inversiones crecieron 85,9%, transferencias 42,4%, el pago de la deuda pública 20% y los servicios personales o gasto salarial 6,4%.

La creciente deuda pública que registra el país, cuyo saldo al mes de abril ascendía a un total de US$ 19.064,4 millones, obliga a destinar mayores recursos para estar al día con los acreedores del Estado,

Al mes de mayo, el Tesoro destinó G. 4,4 billones (US$ 565,4 millones) que implica G. 746.292 millones más que el ejercicio anterior, de acuerdo con los datos del MEF.